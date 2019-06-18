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Цифровая платформа «МегаФон. Поиск» помогла найти 60 пропавших человек
18 июнь 2019 (16:21)
УрБК, Москва, 18.06.2019. С помощью цифровой платформы для поиска пропавших детей и взрослых «МегаФон. Поиск» удалось найти более 60 человек. Она сокращает время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут, помогая спасти жизни, сообщает пресс-служба оператора связи.
«МегаФон» провел пилотный проект с поисковым отрядом «Лиза Алерт». Суть — в поиске потенциальных свидетелей при пропаже человека. Оператор задает район поиска по последним данным о местонахождении потерявшегося и рассылает сообщения с его описанием абонентам, которые были в районе поиска пропавшего примерно в то же время», — говорится в сообщении.
За время пилота с марта этого года было проведено 60 рассылок, и все пропавшие были найдены.
«МегаФон.Поиск» — это новое слово в технологиях поиска. Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «МегаФон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку», — заявил координатор ПСО «Лиза Алерт» Олег Леонов.
Сообщения приходят абонентам, согласившимся на получение информационных материалов при оформлении договора. Подписаться на такую рассылку можно в салоне «МегаФона».
Среднее количество номеров, участвовавших в одной рассылке — 2 тыс., минимальное — 33. Для формирования списка и отправки сообщений нужна пара минут.
«Ежегодно в России пропадает более 100 тыс. человек, из них около 30 тыс. детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска — время. Наш сервис позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших и качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями. Мы рады, что наша система уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, и по каждой из них мы можем сказать: «Найден. Жив!». Это огромная работа, которую мы продолжим делать», — сказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
Такие поисковые операции могут быть проведены во всех регионах присутствия компании.
«МегаФон» провел пилотный проект с поисковым отрядом «Лиза Алерт». Суть — в поиске потенциальных свидетелей при пропаже человека. Оператор задает район поиска по последним данным о местонахождении потерявшегося и рассылает сообщения с его описанием абонентам, которые были в районе поиска пропавшего примерно в то же время», — говорится в сообщении.
За время пилота с марта этого года было проведено 60 рассылок, и все пропавшие были найдены.
«МегаФон.Поиск» — это новое слово в технологиях поиска. Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «МегаФон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку», — заявил координатор ПСО «Лиза Алерт» Олег Леонов.
Сообщения приходят абонентам, согласившимся на получение информационных материалов при оформлении договора. Подписаться на такую рассылку можно в салоне «МегаФона».
Среднее количество номеров, участвовавших в одной рассылке — 2 тыс., минимальное — 33. Для формирования списка и отправки сообщений нужна пара минут.
«Ежегодно в России пропадает более 100 тыс. человек, из них около 30 тыс. детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска — время. Наш сервис позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших и качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями. Мы рады, что наша система уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, и по каждой из них мы можем сказать: «Найден. Жив!». Это огромная работа, которую мы продолжим делать», — сказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
Такие поисковые операции могут быть проведены во всех регионах присутствия компании.
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