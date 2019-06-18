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За неделю средний чек россиян вырос на 5,5%

УрБК, Москва, 18.06.2019. Средний чек россиян в период с 10 по 16 июня прервал тренд на снижение. По итогам недели он добрался до отметки в 546 руб., что на 5,5% больше предыдущего показателя. Однако размер среднего чека по-прежнему уступает прошлогодним значениям — на 1,1%. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



Общие траты в среднем составили 4 тыс. 503 руб., что на 7,4% больше, чем неделей ранее. На аналогичной неделе прошлого года расходы составляли 4 тыс. 468 руб., что на 0,8% меньше, чем в текущем году.



Средний чек на 24-й неделе прервал тренд на снижение и резко пошел вверх. По итогам недели он добрался до отметки в 546 руб., что на 5,5% больше предыдущего показателя. Однако размер среднего чека по-прежнему уступает прошлогодним значениям — на 1,1%.

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