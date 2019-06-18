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Число выданных кредитных карт в Свердловской области в мае выросло на 4,9%

18 июнь 2019 (13:59)

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В мае 2019 года в Свердловской области выдали 27 тыс. 888 новых кредитных карт, что на 4,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Во всех российских регионах выдали 914 тыс. кредитных карт. Это на 0,5% выше уровня мая 2018 года.

«В мае 2019 года количество выдаваемых новых кредитных карт практически не выросло по сравнению с маем 2018 года. При этом стоит отметить, что сегмент кредитных карт является наиболее динамичным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет его технологичности и удобства. Банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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