Новости дня

Число выданных кредитных карт в Свердловской области в мае выросло на 4,9%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В мае 2019 года в Свердловской области выдали 27 тыс. 888 новых кредитных карт, что на 4,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Во всех российских регионах выдали 914 тыс. кредитных карт. Это на 0,5% выше уровня мая 2018 года.



«В мае 2019 года количество выдаваемых новых кредитных карт практически не выросло по сравнению с маем 2018 года. При этом стоит отметить, что сегмент кредитных карт является наиболее динамичным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет его технологичности и удобства. Банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:59</span><br /><strong>Число выданных кредитных карт в Свердловской области в мае выросло на 4,9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В мае 2019 года в Свердловской области выдали 27 тыс. 888 новых кредитных карт, что на 4,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087743-chislo-vydannyh-kreditnyh-kart-v-sverdlovskoy-oblasti-v-mae-vyroslo-na-49.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: