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Североуральские депутаты выступили против закрытия экошколы на базе заповедника «Денежкин камень»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. 14 июня состоялась встреча жителей села Всеволодо-Благодатское и сотрудников заповедника «Денежкин Камень» с председателем Думы Североуральского городского округа Еленой Балбековой и ее заместителем Александром Злобиным. Тема встречи — возможное закрытие экологической школы на базе заповедника.



Как сообщили в пресс-службе «Денежкиного Камня», с 1 июля 2019 года администрация Североуральска без объяснения причины уведомила ее директора об отказе от договора аренды помещения в селе Всеволодо-Благодатское (улица Кирова, 21), где находилась контора и учебные классы экологической школы заповедника. По факту отказ от договора означает, что дети лишаются единственного помещения, пригодного для проведения экологических занятий.



Североуральские депутаты выступили против закрытия экологической школы.



«Мы не ведем речь о закрытии, мы будем отстаивать и говорить главе города, чтобы сохранить экошколу и это помещение за заповедником. Глава прислушивается к нашему мнению», — рассказала Е. Балбекова.



Ранее родители детей, которые обучаются в экошколе, написали письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с просьбой вмешаться в ситуацию с закрытием образовательного учреждения. По их словам, это стало следствием конфликта, который возник между администрацией Североуральского городского округа и руководством заповедника из-за утечки вод с отвалов УГМК в 2017 году.



Тогда сотрудники «Денежкиного камня» обвинили предприятие «Святогор» (входит в состав УГМК) в загрязнении рек на севере Свердловской области.

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