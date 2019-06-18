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«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на весь модельный ряд

18 июнь 2019 (12:47)

«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada, пишут «Ведомости» со ссылкой на дилерские компании.

Сейчас стоимость легковых автомобилей Lada в зависимости от модели варьируется от 434,9 тыс. до 1,01 млн руб.

Как рассказали изданию менеджеры дилерских компаний, машины в среднем подорожают на 1%, при этом рост не должен превысить 2-4%.

Для автомобилей Lada это будет второе повышение с начала года: в январе все модели марки подорожали примерно на 3%, главным образом — из-за увеличения с начала года ставки НДС с 18% до 20%. Основная причина нового повышения — инфляция, поясняет один из дилеров. С января по май инфляция в России, по данным Росстата, составила 2,4%.

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