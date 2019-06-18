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В Екатеринбурге на десять дней закроют движение по улице Гастелло и в переулке Широком

18 июнь 2019 (12:33)

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В Екатеринбурге с 19 по 28 июня закроют движение по улице Гастелло и в переулке Широком. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

На восстановление благоустройства, где минувшей весной велись работы по прокладке ливневой канализации, строителям понадобится 10 дней.

До 28 июня движение будет закрыто для всех видов автотранспорта. Все это время объезжать зону проведения работ в переулке Широком и на улице Гастелло придется по соседним улицам Мраморской, Дальневосточной, а также — по площади Жуковского и по переулкам Каслинскому и Гончарному.

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