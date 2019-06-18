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В Челябинске возбудили уголовное дело о хищении средств у пайщиков потребительского кооператива «Семейная копилка»
18 июнь 2019 (11:29)
УрБК, Челябинск, 18.06.2019. В Челябинске в отношении кредитного кооператива «Семейная копилка» возбуждено уголовное дело о хищении у своих пайщиков более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«ПК «Семейная Копилка» (город Оренбург) на основании договора инвестирования принимал личные сбережения граждан под высокие проценты. В настоящее время кооператив закрыл офис в Челябинске (по ул. Гагарина, д. 45) и не производит выплаты пайщикам. Прокуратура Ленинского района Челябинска провела проверку по обращениям вкладчиков», — говорится в сообщении.
Проверка показала, что с марта 2017 по март 2019 года неустановленное лицо из числа руководства «Семейной Копилки» заключало договоры инвестирования, а полученными средствами распорядилось по своему усмотрению. При этом выполнять взятые на себя обязательства этот человек заведомо не намеревался. Причиненный гражданам материальный ущерб составил более 3 млн руб.
«По требованию прокурора возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль», — подчеркивает пресс-служба.
«ПК «Семейная Копилка» (город Оренбург) на основании договора инвестирования принимал личные сбережения граждан под высокие проценты. В настоящее время кооператив закрыл офис в Челябинске (по ул. Гагарина, д. 45) и не производит выплаты пайщикам. Прокуратура Ленинского района Челябинска провела проверку по обращениям вкладчиков», — говорится в сообщении.
Проверка показала, что с марта 2017 по март 2019 года неустановленное лицо из числа руководства «Семейной Копилки» заключало договоры инвестирования, а полученными средствами распорядилось по своему усмотрению. При этом выполнять взятые на себя обязательства этот человек заведомо не намеревался. Причиненный гражданам материальный ущерб составил более 3 млн руб.
«По требованию прокурора возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль», — подчеркивает пресс-служба.
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