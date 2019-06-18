Новости дня

В Челябинске возбудили уголовное дело о хищении средств у пайщиков потребительского кооператива «Семейная копилка»

УрБК, Челябинск, 18.06.2019. В Челябинске в отношении кредитного кооператива «Семейная копилка» возбуждено уголовное дело о хищении у своих пайщиков более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«ПК «Семейная Копилка» (город Оренбург) на основании договора инвестирования принимал личные сбережения граждан под высокие проценты. В настоящее время кооператив закрыл офис в Челябинске (по ул. Гагарина, д. 45) и не производит выплаты пайщикам. Прокуратура Ленинского района Челябинска провела проверку по обращениям вкладчиков», — говорится в сообщении.



Проверка показала, что с марта 2017 по март 2019 года неустановленное лицо из числа руководства «Семейной Копилки» заключало договоры инвестирования, а полученными средствами распорядилось по своему усмотрению. При этом выполнять взятые на себя обязательства этот человек заведомо не намеревался. Причиненный гражданам материальный ущерб составил более 3 млн руб.



«По требованию прокурора возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль», — подчеркивает пресс-служба.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:29</span><br /><strong>В Челябинске возбудили уголовное дело о хищении средств у пайщиков потребительского кооператива «Семейная копилка»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 18.06.2019. В Челябинске в отношении кредитного кооператива «Семейная копилка» возбуждено уголовное дело о хищении у своих пайщиков более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087735-v-chelyabinske-vozbudili-ugolovnoe-delo-o-hischenii-sredstv-u-payschikov-potrebitelskogo-kooperativa-semeynaya-kopilka.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: