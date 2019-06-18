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В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи готового жилья в ипотеку по ставке от 1,9%
18 июнь 2019 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи готового жилья в ипотеку по ставке от 1,9%. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте АО «РСГ-Академическое».
«Новая эксклюзивная программа позволяет на выгодных условиях приобрести готовую квартиру в Преображенском квартале Академического района и доступна покупателям в возрасте от 21 до 65 лет», — говорится в сообщении.
В Преображенском квартале восемь домов невысокой этажности с подземными паркингами. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Под окнами расположена парковая зона площадью 49,5 га. В квартале построен новый детский сад с яслями, который уже работает, в шаговой доступности расположены две школы. Детские игровые площадки нового поколения, липовая аллея, велодорожки.
Предложение на покупку готового жилья с ипотекой от 1,9% действительно до 31 июля 2019 года.
Всех желающих познакомиться с новым районом застройщик приглашает на ознакомительные экскурсии, где демонстрируются примеры готовых квартир. Ближайшая встреча — 23 июня. Участие — бесплатное, регистрация — на сайте.
Получить подробную консультацию по условиям получения ипотеки и подобрать квартиру можно в отделе продаж, который работает 7 дней в неделю с 09.00 до 21.00.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Новая эксклюзивная программа позволяет на выгодных условиях приобрести готовую квартиру в Преображенском квартале Академического района и доступна покупателям в возрасте от 21 до 65 лет», — говорится в сообщении.
В Преображенском квартале восемь домов невысокой этажности с подземными паркингами. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Под окнами расположена парковая зона площадью 49,5 га. В квартале построен новый детский сад с яслями, который уже работает, в шаговой доступности расположены две школы. Детские игровые площадки нового поколения, липовая аллея, велодорожки.
Предложение на покупку готового жилья с ипотекой от 1,9% действительно до 31 июля 2019 года.
Всех желающих познакомиться с новым районом застройщик приглашает на ознакомительные экскурсии, где демонстрируются примеры готовых квартир. Ближайшая встреча — 23 июня. Участие — бесплатное, регистрация — на сайте.
Получить подробную консультацию по условиям получения ипотеки и подобрать квартиру можно в отделе продаж, который работает 7 дней в неделю с 09.00 до 21.00.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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