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В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи готового жилья в ипотеку по ставке от 1,9%





«Новая эксклюзивная программа позволяет на выгодных условиях приобрести готовую квартиру в Преображенском квартале Академического района и доступна покупателям в возрасте от 21 до 65 лет», —



В Преображенском квартале восемь домов невысокой этажности с подземными паркингами. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Под окнами расположена парковая зона площадью 49,5 га. В квартале построен новый детский сад с яслями, который уже работает, в шаговой доступности расположены две школы. Детские игровые площадки нового поколения, липовая аллея, велодорожки.



Предложение на покупку готового жилья с ипотекой от 1,9% действительно до 31 июля 2019 года.



Всех желающих познакомиться с новым районом застройщик приглашает на ознакомительные экскурсии, где демонстрируются примеры готовых квартир. Ближайшая встреча — 23 июня. Участие — бесплатное, регистрация — на сайте.



Получить подробную консультацию по условиям получения ипотеки и подобрать квартиру можно в отделе продаж, который работает 7 дней в неделю с 09.00 до 21.00.





АО «РСГ-Академическое», офис продаж:

пр. Академика Сахарова, 57.

Тел.: (343) 222-7-222.

www.akademicheskiy.org УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи готового жилья в ипотеку по ставке от 1,9%. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте АО «РСГ-Академическое».«Новая эксклюзивная программа позволяет на выгодных условиях приобрести готовую квартиру в Преображенском квартале Академического района и доступна покупателям в возрасте от 21 до 65 лет», — говорится в сообщении.В Преображенском квартале восемь домов невысокой этажности с подземными паркингами. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Под окнами расположена парковая зона площадью 49,5 га. В квартале построен новый детский сад с яслями, который уже работает, в шаговой доступности расположены две школы. Детские игровые площадки нового поколения, липовая аллея, велодорожки.Предложение на покупку готового жилья с ипотекой от 1,9% действительно до 31 июля 2019 года.Всех желающих познакомиться с новым районом застройщик приглашает на ознакомительные экскурсии, где демонстрируются примеры готовых квартир. Ближайшая встреча — 23 июня. Участие — бесплатное, регистрация — на сайте.Получить подробную консультацию по условиям получения ипотеки и подобрать квартиру можно в отделе продаж, который работает 7 дней в неделю с 09.00 до 21.00.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:24</span><br /><strong>В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи готового жилья в ипотеку по ставке от 1,9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи готового жилья в ипотеку по ставке от 1,9%. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте АО «РСГ-Академическое».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087732-v-akademicheskom-rayone-ekaterinburga-startovali-prodazhi-gotovogo-zhilya-v-ipoteku-po-stavke-ot-19.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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