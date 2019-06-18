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В январе-мае 2019 года в Свердловской области оформлено 315 тыс. электронных полисов ОСАГО

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В январе-мае 2019 года в России было оформлено 7,7 млн электронных полисов ОСАГО, что на 700 тыс. больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Российского союза автостраховщиков.



Абсолютным лидером продаж за первые пять месяцев года традиционно стали Москва и Московская область: в этих двух регионах было куплено больше 1 млн е-полисов. Второе место заняла Свердловская область с 315 тыс. электронных полисов. Замкнули тройку лидеров продаж через интернет Санкт-Петербург и Ленинградская область — там совокупно было продано 300 тыс. полисов. На четвертом месте оказалась Новосибирская область (217 тыс. электронных полисов), на пятом — Воронежская область (216 тыс. е-ОСАГО).



Как показывает статистика, значительных изменений за год не произошло, пятерка лидеров осталась прежней. Небольшие изменения произошли только внутри нее: Свердловская область с Ленинградской поменялись местами, передает портал «Банки.ру».

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