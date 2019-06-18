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В Свердловской области по требованию прокуратуры 35 человек лишены водительских прав
18 июнь 2019 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В Арамильском и Сысертском городских округах 35 жителей, имеющих медицинские противопоказания к управлению автомобилем, лишены водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Сысертская межрайонная прокуратура Свердловской области проверила соблюдение требований федерального законодательства при допуске водителей к управлению транспортными средствами. Установлено, что 35 граждан, имеющих действующее водительские удостоверения, состоят на учете у врача психиатра с диагнозами, которые исключают возможность управлять транспортными средствами, в том числе с психическими расстройствами», — говорится в сообщении.
В результате проверки прокурор направил в суд исковые заявления с требованиями прекратить действие водительских удостоверений граждан, имеющих препятствующие управлению автомобилем заболевания. Суд удовлетворил исковые заявления прокуратуры.
«Управление автомобилями лицами, которые по состоянию здоровья и психическому состоянию не соответствуют установленным медицинским критериям, предъявляемым законодательством, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, причинения вреда здоровью других граждан и может повлечь дорожно-транспортные происшествия», — подчеркивает пресс-служба.
«Сысертская межрайонная прокуратура Свердловской области проверила соблюдение требований федерального законодательства при допуске водителей к управлению транспортными средствами. Установлено, что 35 граждан, имеющих действующее водительские удостоверения, состоят на учете у врача психиатра с диагнозами, которые исключают возможность управлять транспортными средствами, в том числе с психическими расстройствами», — говорится в сообщении.
В результате проверки прокурор направил в суд исковые заявления с требованиями прекратить действие водительских удостоверений граждан, имеющих препятствующие управлению автомобилем заболевания. Суд удовлетворил исковые заявления прокуратуры.
«Управление автомобилями лицами, которые по состоянию здоровья и психическому состоянию не соответствуют установленным медицинским критериям, предъявляемым законодательством, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, причинения вреда здоровью других граждан и может повлечь дорожно-транспортные происшествия», — подчеркивает пресс-служба.
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