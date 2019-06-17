Новости дня

В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке Ельцина — Челюскинцев

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. В Екатеринбурге с 20 (с 23.00) до 30 июня (до 23.00) закроют проезд транспорта по перекрестку улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина, сообщается на официальном портале города.



«В ходе реконструкции Макаровского моста специалисты МУП «Водоканал» сделают врезки трубопроводов под улицей Челюскинцев в районе улицы Бориса Ельцина», — говорится в сообщении.



Напоминаем, что до 1 июля также закрыто автомобильное и трамвайное движение по Макаровскому мосту в обоих направлениях. Автомобильное движение по новой части моста планируется открыть 1 июля (по одной полосе в каждую сторону). Кроме того, с 1 июля до 1 сентября будут вестись работы по укладке трамвайных путей. С 1 сентября трамваи пойдут по Макаровскому мосту, но только в одну сторону — от вокзала к улице Московской.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:03</span><br /><strong>В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке Ельцина — Челюскинцев</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. В Екатеринбурге с 20 (с 23.00) до 30 июня (до 23.00) закроют проезд транспорта по перекрестку улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина, сообщается на официальном портале города. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087727-v-ekaterinburge-zakroyut-dvizhenie-na-perekrestke-elcina-chelyuskincev.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: