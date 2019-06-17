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В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке Ельцина — Челюскинцев
17 июнь 2019 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. В Екатеринбурге с 20 (с 23.00) до 30 июня (до 23.00) закроют проезд транспорта по перекрестку улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина, сообщается на официальном портале города.
«В ходе реконструкции Макаровского моста специалисты МУП «Водоканал» сделают врезки трубопроводов под улицей Челюскинцев в районе улицы Бориса Ельцина», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что до 1 июля также закрыто автомобильное и трамвайное движение по Макаровскому мосту в обоих направлениях. Автомобильное движение по новой части моста планируется открыть 1 июля (по одной полосе в каждую сторону). Кроме того, с 1 июля до 1 сентября будут вестись работы по укладке трамвайных путей. С 1 сентября трамваи пойдут по Макаровскому мосту, но только в одну сторону — от вокзала к улице Московской.
«В ходе реконструкции Макаровского моста специалисты МУП «Водоканал» сделают врезки трубопроводов под улицей Челюскинцев в районе улицы Бориса Ельцина», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что до 1 июля также закрыто автомобильное и трамвайное движение по Макаровскому мосту в обоих направлениях. Автомобильное движение по новой части моста планируется открыть 1 июля (по одной полосе в каждую сторону). Кроме того, с 1 июля до 1 сентября будут вестись работы по укладке трамвайных путей. С 1 сентября трамваи пойдут по Макаровскому мосту, но только в одну сторону — от вокзала к улице Московской.
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