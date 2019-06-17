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Свердловская область опустилась на 27 место в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей

Свердловская область опустилась с 26 на 27 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей по итогам 2018 года. В прошлом году в регионе максимально возможный остаток денежных средств после минимальных расходов среднестатистической семьи с двумя детьми составил 31,1 тыс. руб., с одним ребенком — 41,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг».



Лидером рейтинга в очередной раз стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где данные показатели в 2018 году составили 128,5 тыс. и 144,3 тыс. с двумя и с одним ребенком в семье соответственно. На второй строчке расположился Чукотский автономный округ со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тыс. руб. и 130,3 тыс. руб. Замкнула тройку лидеров Москва — 102,3 тыс. руб. и 116,3 тыс. руб.



В конце рейтинга по благосостоянию российских семей расположились Псковская (9,9 тыс. руб. и 20,3 тыс. руб.) и Ивановская области (9,8 тыс. руб. и 19,7 тыс. руб.), а также Кабардино-Балкарская Республика (6 тыс. руб. и 17,5 тыс. руб.).

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