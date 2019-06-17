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«Атомстройкомплекс» не передал на баланс администрации Екатеринбурга сети наружного освещения в парке Камвольного комбината
17 июнь 2019 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. Корпорация «Атомстройкомплекс» не передала на баланс администрации Екатеринбурга сети наружного освещения, которые построила в 2016 году в парке Камвольного комбината и в части сквера на Ферганской. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Андрей Альшевских, который получил ответ на свой запрос от заместителя главы города Алексея Бубнова.
По его словам, «Атомстройкомплекс» должен был до 1 июня 2019 года передать на баланс мэрии сети наружного освещения. Однако взятые на себя обязательства не выполнил.
Отметим, что несколько лет назад жители Вторчермета стали жаловаться, что застройщик перестал включать фонари в парке Камвольного комбината и в части сквера на Ферганской. В прошлом году на эту проблему обратила внимание администрация Екатеринбурга. В ходе проведенных переговоров «Атомстройкомплекс» взял на себя обязательство передать сети муниципалитету, чтобы организовать электроснабжение за счет средств городского бюджета.
По его словам, «Атомстройкомплекс» должен был до 1 июня 2019 года передать на баланс мэрии сети наружного освещения. Однако взятые на себя обязательства не выполнил.
Отметим, что несколько лет назад жители Вторчермета стали жаловаться, что застройщик перестал включать фонари в парке Камвольного комбината и в части сквера на Ферганской. В прошлом году на эту проблему обратила внимание администрация Екатеринбурга. В ходе проведенных переговоров «Атомстройкомплекс» взял на себя обязательство передать сети муниципалитету, чтобы организовать электроснабжение за счет средств городского бюджета.
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