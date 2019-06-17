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Предприятие Росатома в Новоуральске разработало и испытало системы снижения токсичности автомобилей Lada
17 июнь 2019 (17:20)
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. ООО «Экоальянс» (дочернее предприятие АО «УЭХК» в Новоуральске, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработало системы снижения токсичности автомобилей ПАО «АвтоВАЗ» для их соответствия нормам ЕВРО-6с, d. Об этом сообщает пресс-служба Уральского электрохимического комбината.
Компания также провела испытания указанных систем. Их применение позволит продолжить продажи автомобилей Lada в Европе после ужесточения экологических требований.
«Необходимость в разработке новых каталитических систем вызвана жесткими нормами в отношении выбросов автотранспорта в Европе. Именно благодаря созданию специалистами ООО «Экоальянс» унифицированного для разных автомобилей дополнительного нейтрализатора для снижения вредных выбросов с возможностью диагностики неисправности автомобили Lada 4х4 и Lada Vesta сертифицированы в европейских сертификационных центрах UTAC и TÜV на соответствие нормам ЕВРО-6d и допущены к продаже в Европе», — пояснили в пресс-службе.
Работа реализована на базе ПАО «АвтоВАЗ» в 2018 году с экономическим эффектом (долгосрочный — до 2023 года) 268 млн руб.
Отметим, что ООО «Экоальянс» на сегодняшний день является единственным российским производителем каталитических систем нейтрализации отработавших газов автомобилей. Предприятие обладает полным технологическим циклом: от разработки катализатора до серийного выпуска нейтрализаторов отработавших газов автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями различной мощности, соответствующих международным стандартам Евро-3, Евро-4, Евро-5, Евро-5+, Евро-6, Евро-6b, c, d.
Компания также провела испытания указанных систем. Их применение позволит продолжить продажи автомобилей Lada в Европе после ужесточения экологических требований.
«Необходимость в разработке новых каталитических систем вызвана жесткими нормами в отношении выбросов автотранспорта в Европе. Именно благодаря созданию специалистами ООО «Экоальянс» унифицированного для разных автомобилей дополнительного нейтрализатора для снижения вредных выбросов с возможностью диагностики неисправности автомобили Lada 4х4 и Lada Vesta сертифицированы в европейских сертификационных центрах UTAC и TÜV на соответствие нормам ЕВРО-6d и допущены к продаже в Европе», — пояснили в пресс-службе.
Работа реализована на базе ПАО «АвтоВАЗ» в 2018 году с экономическим эффектом (долгосрочный — до 2023 года) 268 млн руб.
Отметим, что ООО «Экоальянс» на сегодняшний день является единственным российским производителем каталитических систем нейтрализации отработавших газов автомобилей. Предприятие обладает полным технологическим циклом: от разработки катализатора до серийного выпуска нейтрализаторов отработавших газов автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями различной мощности, соответствующих международным стандартам Евро-3, Евро-4, Евро-5, Евро-5+, Евро-6, Евро-6b, c, d.
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