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Предприятие Росатома в Новоуральске разработало и испытало системы снижения токсичности автомобилей Lada

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. ООО «Экоальянс» (дочернее предприятие АО «УЭХК» в Новоуральске, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработало системы снижения токсичности автомобилей ПАО «АвтоВАЗ» для их соответствия нормам ЕВРО-6с, d. Об этом сообщает пресс-служба Уральского электрохимического комбината.



Компания также провела испытания указанных систем. Их применение позволит продолжить продажи автомобилей Lada в Европе после ужесточения экологических требований.



«Необходимость в разработке новых каталитических систем вызвана жесткими нормами в отношении выбросов автотранспорта в Европе. Именно благодаря созданию специалистами ООО «Экоальянс» унифицированного для разных автомобилей дополнительного нейтрализатора для снижения вредных выбросов с возможностью диагностики неисправности автомобили Lada 4х4 и Lada Vesta сертифицированы в европейских сертификационных центрах UTAC и TÜV на соответствие нормам ЕВРО-6d и допущены к продаже в Европе», — пояснили в пресс-службе.



Работа реализована на базе ПАО «АвтоВАЗ» в 2018 году с экономическим эффектом (долгосрочный — до 2023 года) 268 млн руб.



Отметим, что ООО «Экоальянс» на сегодняшний день является единственным российским производителем каталитических систем нейтрализации отработавших газов автомобилей. Предприятие обладает полным технологическим циклом: от разработки катализатора до серийного выпуска нейтрализаторов отработавших газов автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями различной мощности, соответствующих международным стандартам Евро-3, Евро-4, Евро-5, Евро-5+, Евро-6, Евро-6b, c, d.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:20</span><br /><strong>Предприятие Росатома в Новоуральске разработало и испытало системы снижения токсичности автомобилей Lada</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. ООО «Экоальянс» (дочернее предприятие АО «УЭХК» в Новоуральске, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработало системы снижения токсичности автомобилей ПАО «АвтоВАЗ» для их соответствия нормам ЕВРО-6с, d. Об этом сообщает пресс-служба Уральского электрохимического комбината.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087722-predpriyatie-rosatoma-v-novouralske-razrabotalo-i-ispytalo-sistemy-snizheniya-toksichnosti-avtomobiley-lada.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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