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Администрация Екатеринбурга определила программу работы городского стенда на выставке «Иннопром-2019»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. Определена программа мероприятий стенда Екатеринбурга на XX международной выставке «Иннопром-2019». Открытие стенда проведет глава города Александр Высокинский. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В этом году стенд, представляющий Екатеринбург, будет расположен в павильоне № 1. Он представляет собой двухэтажную конструкцию общей площадью 176 кв. м. с комнатой для переговоров и конференц-залом на 80 человек.



В первый день на городском стенде презентуют концепции развития районов Екатеринбурга. В это время на стенде Свердловской области пройдет дискуссия «Реализация стратегий муниципальных образований в контексте национальных целей».



«Ее модератором выступит Александр Высокинский, а спикером — первый заместитель главы города Александр Ковальчик. Ожидается, что в деловом разговоре примут участие представители полпредства президента РФ в УрФО, министерства экономики и территориального развития Свердловской области, экспертного совета «Наука», — говорится в сообщении.



Во второй день выставки на городском стенде состоится заседание Координационного совета администрации Екатеринбурга по инвестициям, пройдет презентация материалов конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в Академическом районе, дискуссия «Комфортные города как приоритет развития». Также начальник департамента информатизации администрации Екатеринбурга Александр Немтинов проведет презентацию «Концепции построения Умного города». Кроме того, пройдет представление информационной системы «Контроль земляных работ».



10 июля на стенде города пройдет открытое заседание совета по развитию рекреационных и общественных пространств города, где будет рассмотрена концепция комплексного благоустройства территории в центре Екатеринбурга. Комитет промышленной политики и развития предпринимательства администрации города организует презентационную сессию об инновационных проектах города. Также здесь состоится дискуссия «V Уральская индустриальная биеннале современного искусства», которую проведет Управление культуры и оргкомитет этого мероприятия. Кроме того, на стенде представит презентацию своего 108-го сезона Театр оперы и балета.



В последний день работы «Иннопром-2019» на городском стенде пройдет подготовленный департаментом образования квест «Путешествие по Цифрограду», в котором примут участие дети, отдыхающие в загородных оздоровительных лагерях.



«Иннопром-2019» пройдет 8-11 июля в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2). Организаторы отмечают, что в этом году будет установлен рекорд по числу национальных экспозиций. Если в 2018 году их было 8, то в этом — 14. Так, впервые с национальными стендами будут представлены Франция, Казахстан и Австрия. Кроме того, выставку посетят главы отраслевых министерств иностранных государств. В частности, свой визит уже подтвердили министр промышленности и технологий и министр торговли Турции. Также на выставке будет делегация профессиональных байеров из 20 стран. Ожидается, что в целом «Иннопром-2019» посетят около 50 тыс. гостей.

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