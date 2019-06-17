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В Челябинской области средний размер ипотечного кредита вырос в I квартале на 18,4%

УрБК, Челябинск, 17.06.2019. В Челябинской области в I квартале средний размер ипотечного кредита вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,4% с 1,344 млн руб. до 1,591 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране в январе-марте 2019 года средний размер ипотечного кредита вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,3% (или на 350,6 тыс. руб.), составив 2,38 млн руб.



Отмечается, что наибольший средний размер ипотечного кредита в I квартале этого года был зафиксирован в Москве (4,68 млн руб.), Московской области (3,52 млн руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (2,96 млн руб.), Санкт-Петербурге (2,94 млн руб.) и Ленинградской области (2,75 млн руб.).



При этом наибольшая динамика роста среднего размера ипотечного кредита была отмечена в Воронежской области (27,7%), Республике Татарстан (27,3%), Приморском крае (23,8%), а также Республике Сахе (Якутия) (23,1%) и Волгоградской области (23%).

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