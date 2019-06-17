Новости дня

ЕВРАЗ НТМК увеличит генерацию электроэнергии за счет использования вторичных энергоресурсов

17 июнь 2019 (15:45)

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. ЕВРАЗ НТМК намерен увеличить генерацию электроэнергии за счет использования вторичных энергоресурсов — доменного газа, который образуется при выплавке чугуна на новой доменной печи №7. Об этом сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал».

«В рамках проекта будет построен комплекс газотурбинной расширительной станции, в котором смонтируют газовую утилизационную бескомпрессорную турбину ГУБТ-16, генератор и энергетические сети. Комплекс будет оснащен современными автоматическими системами газоанализа и пожаротушения. Доменный газ будет пропускаться через турбину, в результате чего энергия от давления газа преобразуется в электричество. Подобное оборудование на ЕВРАЗ НТМК устанавливается впервые и отвечает самым современным экологическим требованиям. Техническое решение позволит снизить себестоимость продукции, сэкономить на приобретении электроэнергии у внешних поставщиков», — говорится в сообщении.

На данный момент подготовлена площадка под строительство, заключены контракты на поставку оборудования, завершается процесс формирования проектной документации.

Инвестиции в проект составят 18 млн долл США. Запуск турбины запланирован на вторую половину 2020 года.

На сегодняшний день ЕВРАЗ НТМК на 75% обеспечивает потребности комбината собственной электроэнергией.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: