Стали MAGSTRONG принесли ММК высокие награды

Фотография с официального сайта ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил диплом и золотую медаль выставки «Уголь России и майнинг-2019» за линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под брендом MAGSTRONG. Эта продукция имеет самый широкий спектр применения и позволяет получить значительный экономический эффект, в том числе за счет импортозамещения. Ее презентация вызвала повышенный интерес гостей и участников форума.Отметим, XXVI Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг» проходила в комплексе «Кузбасская ярмарка» в Новокузнецке 4-7 июня 2019 года. Это крупнейший в стране выставочный проект для всех отраслей горнорудной промышленности и уникальная площадка для демонстрации новейших технологий.Форум этого года стал самым масштабным за всю историю проекта. В нем приняли участие 714 экспонентов из 24 стран. Число посетителей превысило 40 тыс. человек.ПАО «ММК» представило на выставке линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под маркой MAGSTRONG. Эти стали не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам, а в ряде случаев превосходят их. Механические свойства продукции MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами. Это, в свою очередь, ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий и получению конкретной экономии.Стали MAGSTRONG используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций. Также их применяют при производстве оборудования для переработки горных пород, проходки шахт и при изготовлении других видов высокотехнологичной продукции.В ходе форума комиссия по подведению итогов конкурса на лучший экспонат отметила Магнитогорский металлургический комбинат в номинации «Дорожно-строительные и карьерные комплексы, машины и механизмы, экскаваторы, погрузчики, землеройные и планировочные машины».«Стали ММК MAGSTRONG вызвали большой интерес у гостей выставки «Уголь России и майнинг»: применение этой продукции позволяет продлить срок службы оборудования, существенно снизить вес изделий и получить значительный экономический эффект. Помимо этого, данные стали являются импортозамещающими, что также позволяет снижать издержки потребителя», — рассказали в Управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».Как отмечают представители комбината, в линейке сталей MAGSTRONG особое место занимает высокопрочная износостойкая марка стали MAGSTRONG Н500, которую компания реализует на российском рынке с прошлого года. За счет химического состава и технологии термообработки эта сталь идеально сбалансирована в части оптимального сочетания максимальных характеристик по твердости и ударной вязкости, что при эксплуатации дает существенные преимущества перед импортными аналогами.Нужно добавить, что продукция MAGSTRONG производства ПАО «ММК» уже занимает важное место на рынке металлопроката. Благодаря улучшенным характеристикам данной линейки многим крупным российским добывающим холдингам и компаниям, специализирующимся на добыче угля, меди, золота, калийных солей и фосфатов, удалось полностью заместить импортные аналоги либо перейти с традиционных марок стали на более технологичные материалы.