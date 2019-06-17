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Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 59 коп.
17 июнь 2019 (14:55)
УрБК, Москва, 17.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 11,39 коп. до 64,31 руб., евро — на 59,16 коп. до 72,10 руб.
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