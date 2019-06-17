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За выходные на дорогах Свердловской области задержаны 150 нетрезвых водителей

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. В минувшие выходные сотрудники Управления ГИБДД Свердловской области проводили рейдовые мероприятия по выявлению водителей в состоянии опьянения и без прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В субботу и воскресенье автоинспекторы задержали 98 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, еще 14 водителей задержаны за нетрезвое вождение повторно и теперь они понесут уже уголовную ответственность, предусмотренную законодательством. Еще 24 водителя отказались от прохождения освидетельствования, но при этом признаки опьянения у них присутствовали», — говорится в сообщении.



Кроме этого, сотрудниками ГИБДД было выявлено 78 фактов, когда транспортными средствами управляли водители, никогда не получавшие водительского удостоверения, также был задержан 21 водитель, ранее лишенный права управления.



В ведомстве отмечают, что за пять месяцев по вине нетрезвых водителей в ДТП погибли уже 20 человек. Водителями, не имеющими права управления, совершено 52 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 11 человек и еще 55 получили травмы.

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