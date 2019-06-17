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Россельхознадзор запретил ввоз в Екатеринбург из Казахстана более 20 тонн дынь

17 июнь 2019 (13:20)

УрБК, Челябинск, 17.06.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области запретили ввоз из Казахстана в Екатеринбург более 20 т дынь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Продукция высокого фитосанитарного риска проверялась в пункте пропуска «Троицк». На одной машине из города Сарыагаш Туркестанской области Республики Казахстан в город Екатеринбург пытались перевезти 250 кг дынь и 100 кг арбузов без фитосанитарного сертификата страны отправителя.

«В другой машине из Костанайской области Республики Казахстан в город Екатеринбург везли 20 т дынь по фитосанитарному сертификату страны отправителя. Но данный документ был признан недействительным, так как имел признаки исправления в наименовании и количестве растительной продукции», — говорится в сообщении.

За нарушение правил перевозки растительной продукции по территории Таможенного союза водители привлечены к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ, а транспортные средства с дынями и арбузами под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращены на территорию Республики Казахстан.

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