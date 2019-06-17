Новости дня

Генпрокуратура оценила ущерб экологии в России в 2018 году в 12 млрд рублей

УрБК, Москва, 17.06.2019. Из-за нарушения правил охраны окружающей среды в России общая сумма причиненного ущерба составила в 2018 году 12 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокурора отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры РФ Егора Мирошника.



«Только в 2018 году зафиксировано 12 млрд ущерба от совершенных преступлений», — сказал он на проходящем в Хабаровске заседании российско-китайского круглого стола.



Егор Мирошник уточнил, что основная масса нарушений приходится на лесную отрасль. Однако, по его словам, возмещения ущерба удается добиться далеко не всегда.



«В целом, говоря об экологической преступности, стоит отметить сохраняющуюся в последние годы тенденцию к ее снижению. Так, с 2009 года по 2018 год число регистрируемых в стране экологических преступлений сократилось почти в два раза», — сказал он.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:59</span><br /><strong>Генпрокуратура оценила ущерб экологии в России в 2018 году в 12 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 17.06.2019. Из-за нарушения правил охраны окружающей среды в России общая сумма причиненного ущерба составила в 2018 году 12 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокурора отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры РФ Егора Мирошника.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087707-genprokuratura-ocenila-uscherb-ekologii-v-rossii-v-2018-godu-v-12-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: