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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в компании «ФортРос»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в компании ООО «ФортРос». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что между заявителем и ООО «ФортРос» заключен трудовой договор, однако за период работы с октября 2017 года по август 2018 года ему не выплачена заработная плата в сумме свыше 93,4 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Согласно выписке кредитной организации по лицевому счету работодателя, компания «ФортРос» за указанный период времени имела на своем счету средства для выплаты зарплаты.



По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше 2 месяцев, совершенная из корыстной заинтересованности руководителей организации».



Расследование уголовного дела и фактическое восстановление трудовых прав заявителя находится на контроле прокуратуры района.

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