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УФАС России возбудило новое дело в отношении Burger King из-за неэтичной рекламы
17 июнь 2019 (12:11)
УрБК, Москва, 17.06.2019. Московское Управление ФАС России возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичной рекламы, сообщает пресс-служба ведомства.
Внимание антимонопольной службы привлекли слоганы рекламной кампании «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», а также предложение сети «Раздаст по Е-баллам за кофе», которое массово рассылалось по электронной почте.
«Столичное ведомство вынесло слоганы Burger King на обсуждение экспертного совета по рекламе при московском УФАС России. В обоих случаях преобладающее большинство членов совета признало рекламу неэтичной. Эксперты высказались, что в слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы», — говорится в сообщении.
«Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан. В одном из случаев, реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна, в том числе, и маленьким детям. Мы считаем рекламу Burger King оскорбительной и будем с ней бороться», — заявил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.
Рассмотрение назначено на 26 июня. Если вина Burger King будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тыс. руб.
Отметим, что ранее Челябинское УФАС также признало рекламу Burger King неэтичной из-за слогана «Коля из Бургер Кинга раздаст по Е-баллам за кофе».
Внимание антимонопольной службы привлекли слоганы рекламной кампании «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», а также предложение сети «Раздаст по Е-баллам за кофе», которое массово рассылалось по электронной почте.
«Столичное ведомство вынесло слоганы Burger King на обсуждение экспертного совета по рекламе при московском УФАС России. В обоих случаях преобладающее большинство членов совета признало рекламу неэтичной. Эксперты высказались, что в слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы», — говорится в сообщении.
«Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан. В одном из случаев, реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна, в том числе, и маленьким детям. Мы считаем рекламу Burger King оскорбительной и будем с ней бороться», — заявил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.
Рассмотрение назначено на 26 июня. Если вина Burger King будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тыс. руб.
Отметим, что ранее Челябинское УФАС также признало рекламу Burger King неэтичной из-за слогана «Коля из Бургер Кинга раздаст по Е-баллам за кофе».
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