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Завод «Технокерамика» доказал в суде безопасность производства

17 июнь 2019 (11:49)

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. Шадринский районный суд Курганской области отказался удовлетворить иск представителей местной молодежной организации КПРФ Родиона Харитонова и Андрея Гостева в отношении ООО «Технокерамика» (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС»). Об этом говорится в судебном решении.

Истцы высказали предположение, что строительство новой печи обжига на заводе приведет к негативному воздействию на окружающую среду. В свою очередь представители «Технокерамики» доказали в суде соблюдение на предприятии норм действующего законодательства.

Шадринский суд посчитал позицию ответчика обоснованной.

«Суд приходит к выводу, что истцами не доказано осуществление ответчиком деятельности, которая создает опасность причинения вреда окружающим лицам. Новых опасных производственных объектов ответчиком не возводится, что подтверждается результатами проверок, проведенными Уральским управлением Ростехнадзора», — говорится в судебном решении.

«Считая, что суд в такой ситуации вынес единственно возможное и верное решение, на предприятии затрудняются сказать, чем руководствовались истцы, подавая ничем не обоснованный иск. Кто передал им ложную информацию и почему они воспользовались ею, тоже неясно. Наиболее правдоподобным объяснением представляется предположение, что молодые люди действовали в интересах стороннего заказчика», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «ФОРЭС».

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