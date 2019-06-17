Новости дня
Завод «Технокерамика» доказал в суде безопасность производства
17 июнь 2019 (11:49)
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. Шадринский районный суд Курганской области отказался удовлетворить иск представителей местной молодежной организации КПРФ Родиона Харитонова и Андрея Гостева в отношении ООО «Технокерамика» (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС»). Об этом говорится в судебном решении.
Истцы высказали предположение, что строительство новой печи обжига на заводе приведет к негативному воздействию на окружающую среду. В свою очередь представители «Технокерамики» доказали в суде соблюдение на предприятии норм действующего законодательства.
Шадринский суд посчитал позицию ответчика обоснованной.
«Суд приходит к выводу, что истцами не доказано осуществление ответчиком деятельности, которая создает опасность причинения вреда окружающим лицам. Новых опасных производственных объектов ответчиком не возводится, что подтверждается результатами проверок, проведенными Уральским управлением Ростехнадзора», — говорится в судебном решении.
«Считая, что суд в такой ситуации вынес единственно возможное и верное решение, на предприятии затрудняются сказать, чем руководствовались истцы, подавая ничем не обоснованный иск. Кто передал им ложную информацию и почему они воспользовались ею, тоже неясно. Наиболее правдоподобным объяснением представляется предположение, что молодые люди действовали в интересах стороннего заказчика», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «ФОРЭС».
Истцы высказали предположение, что строительство новой печи обжига на заводе приведет к негативному воздействию на окружающую среду. В свою очередь представители «Технокерамики» доказали в суде соблюдение на предприятии норм действующего законодательства.
Шадринский суд посчитал позицию ответчика обоснованной.
«Суд приходит к выводу, что истцами не доказано осуществление ответчиком деятельности, которая создает опасность причинения вреда окружающим лицам. Новых опасных производственных объектов ответчиком не возводится, что подтверждается результатами проверок, проведенными Уральским управлением Ростехнадзора», — говорится в судебном решении.
«Считая, что суд в такой ситуации вынес единственно возможное и верное решение, на предприятии затрудняются сказать, чем руководствовались истцы, подавая ничем не обоснованный иск. Кто передал им ложную информацию и почему они воспользовались ею, тоже неясно. Наиболее правдоподобным объяснением представляется предположение, что молодые люди действовали в интересах стороннего заказчика», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «ФОРЭС».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Завод «Технокерамика» получил первые результаты замеров воздуха в рамках программы экомониторинга
- Прокуратура подтвердила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на заводе «Технокерамика»
- Завод «Технокерамика» определил график замеров воздуха в рамках программы экомониторинга
- Шадринский завод «Технокерамика» проведет расширенный экологический мониторинг
- В Шадринске завод «Технокерамика» выделил более 2 млн рублей на ремонт подшефной школы