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Трест «Уралтрансспецстрой» выплатит жителю Екатеринбурга 688 тыс. рублей за поврежденный в ДТП мотоцикл Harley Davidson

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2019. Житель Екатеринбурга отсудил у АО «Трест Уралтрансспецстрой» 688 тыс. руб. за поврежденный мотоцикл Harley Davidson и травмы, полученные в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В сентябре 2017 года мужчина, двигаясь на мотоцикле Harley Davidson по ул. Токарей попал в ДТП. На дорожном полотне шли работы, и был перепад асфальтобетонного покрытия. Однако дорожный знак «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» не был установлен после двух перекрестков, а знак «Неровная дорога» был установлен за 340 метров, вместо предписанных 50-100 м. Знака «Дорожные работы» не было, как и фонарей красного и желтого цвета на ограждающем устройстве. В результате ДТП мужчина получил травмы, а его мотоцикл — механические повреждения», — говорится в сообщении.



В мае 2017 между МКУ «Городское благоустройство» и ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (в настоящее время АО «Трест Уралтрансспецстрой») был заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым подрядчик осуществлял ремонт автомобильных дорог, в том числе и на месте аварии.



Истец подал заявление в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просил взыскать с АО «Трест Уралтрансспецстрой» за повреждения мотоцикла и травмы 824 тыс. 901 руб.



Решением районного суда исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с АО «Трест Уралтрансспецстрой» в счет возмещения ущерба 666 тыс. 178 рублей, стоимость дефектовки 7 тыс. 200 рублей, затраты на медицинские препараты 6 тыс. 883 рублей, в счет компенсации морального вреда 2 тыс. рублей, расходы по оплате госпошлины 6 тыс. 206 рублей. В удовлетворении остальных требований было отказано.



С таким решением не согласился ответчик. В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, он просил его отменить. В обоснование жалобы ответчик ссылался на то, что надлежащим образом исполнил свои обязанности по обеспечению безопасности движения. Также полагал, что истцом был нарушен скоростной режим, предусмотренный ПДД РФ.



Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции, поскольку они соответствуют установленным по делу обстоятельствам, основаны на правильном толковании и применении норм материального права. Факт выполнения работ на участке дороги, где произошел наезд на препятствие, ответчиком не оспаривался. В действиях водителя состав административного правонарушения отсутствовал. С технической точки зрения причиной дорожно-транспортного происшествия стали неудовлетворительные дорожные условия.



Свердловский областной суд оставил без изменения решение Кировского районного суда Екатеринбурга. АО «Трест Уралтрансспецстрой» выплатит мужчине 688 тыс. 467 рублей.

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