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ММК получил награду за линейку высокопрочных сталей MAGSTRONG
17 июнь 2019 (11:06)
УрБК, Магнитогорск, 17.06.2019. В рамках выставки «Уголь России и майнинг-2019» Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) наградили дипломом и золотой медалью за линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под брендом MAGSTRONG. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
Комиссия по подведению итогов конкурса на лучший экспонат отметила компанию в номинации «Дорожно-строительные и карьерные комплексы, машины и механизмы, экскаваторы, погрузчики, землеройные и планировочные машины». При производстве этой техники широко применяются инновационные стали ММК.
«Стали ММК MAGSTRONG вызвали большой интерес у гостей выставки «Уголь России и майнинг»: применение этой продукции позволяет продлить срок службы оборудования, существенно снизить вес изделий и получить значительный экономический эффект. Помимо этого, данные стали являются импортозамещающими, что также позволяет снижать издержки потребителя», — говорится в сообщении.
Как отмечают представители ММК, в линейке сталей MAGSTRONG особое место занимает высокопрочная износостойкая марка стали MAGSTRONG Н500, которую компания реализует на российском рынке с прошлого года. За счет химического состава и технологии термообработки эта сталь идеально сбалансирована в части оптимального сочетания максимальных характеристик по твердости и ударной вязкости, что при эксплуатации дает существенные преимущества перед импортными аналогами. Благодаря улучшенным характеристикам продукция MAGSTRONG позволила многим крупным российским добывающим холдингам и компаниям, специализирующимся на добыче угля, меди, золота, калийных солей и фосфатов, полностью заместить импортные аналоги либо перейти с традиционных марок стали на более технологичные материалы.
XXVI Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг» проходила в Новокузнецке 4-7 июня 2019 года. Форум этого года стал крупнейшим за всю историю проекта. В нем приняли участие 714 экспонентов из 24 стран. Число посетителей превысило 40 тыс. человек.
Комиссия по подведению итогов конкурса на лучший экспонат отметила компанию в номинации «Дорожно-строительные и карьерные комплексы, машины и механизмы, экскаваторы, погрузчики, землеройные и планировочные машины». При производстве этой техники широко применяются инновационные стали ММК.
«Стали ММК MAGSTRONG вызвали большой интерес у гостей выставки «Уголь России и майнинг»: применение этой продукции позволяет продлить срок службы оборудования, существенно снизить вес изделий и получить значительный экономический эффект. Помимо этого, данные стали являются импортозамещающими, что также позволяет снижать издержки потребителя», — говорится в сообщении.
Как отмечают представители ММК, в линейке сталей MAGSTRONG особое место занимает высокопрочная износостойкая марка стали MAGSTRONG Н500, которую компания реализует на российском рынке с прошлого года. За счет химического состава и технологии термообработки эта сталь идеально сбалансирована в части оптимального сочетания максимальных характеристик по твердости и ударной вязкости, что при эксплуатации дает существенные преимущества перед импортными аналогами. Благодаря улучшенным характеристикам продукция MAGSTRONG позволила многим крупным российским добывающим холдингам и компаниям, специализирующимся на добыче угля, меди, золота, калийных солей и фосфатов, полностью заместить импортные аналоги либо перейти с традиционных марок стали на более технологичные материалы.
XXVI Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг» проходила в Новокузнецке 4-7 июня 2019 года. Форум этого года стал крупнейшим за всю историю проекта. В нем приняли участие 714 экспонентов из 24 стран. Число посетителей превысило 40 тыс. человек.
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