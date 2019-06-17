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Счетная палата РФ обнаружила многочисленные нарушения при сдаче в аренду федеральных земель

17 июнь 2019 (09:23)

УрБК, Москва, 17.06.2019. Счетная палата РФ обнаружила многочисленные нарушения со стороны Росимущества при сдаче в аренду федеральных земель. Об этом говорится в отчете аудиторов, которые провели проверку использования земель и администрирования доходов от их аренды.

«Проверка показала, что Росимущество не располагает достоверными сведениями о количестве и характеристиках земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и их вовлечении в арендные отношения», — говорится в документе.

Согласно данным Счетной палаты РФ, территориальные органы Росимущества, в ведении которых находятся государственные земли, сдают их в аренду в основном без проведения конкурентных процедур, применяя сложный и непрозрачный порядок определения арендных ставок.

«Установлены случаи нарушения независимыми оценщиками действующего законодательства в области оценочной деятельности, в том числе содержащие признаки действий, направленных на снижение рыночной стоимости федеральных земельных участков и определяемой арендной платы», — говорится в отчете.

Аудиторы отмечают, что Росимущество не располагает достоверными сведениями о количестве и характеристиках федеральных земель, так как отчетные документы территориальных управлений ведомства содержат противоречивую информацию.

В частности, согласно одной форме отчетности, доходы от сдачи в аренду федеральных земель за 2017 год составили 6,4 млрд руб., а по другим сведениям — 8,9 млрд руб. Данные за I полугодие 2018 года также расходятся — 2,7 млрд и 3,5 млрд руб. в зависимости от формы отчетности.

«Выявленные в ходе проверки многочисленные нарушения порядка заключения договоров аренды федеральных земельных участков, в том числе порядка расчета размера арендной платы, и ненадлежащей защиты имущественных интересов РФ не позволяют признать деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения земельных участков, находящихся в федеральной собственности, эффективной», — отмечается в документе.

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