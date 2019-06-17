Новости дня
Счетная палата РФ обнаружила многочисленные нарушения при сдаче в аренду федеральных земель
17 июнь 2019 (09:23)
УрБК, Москва, 17.06.2019. Счетная палата РФ обнаружила многочисленные нарушения со стороны Росимущества при сдаче в аренду федеральных земель. Об этом говорится в отчете аудиторов, которые провели проверку использования земель и администрирования доходов от их аренды.
«Проверка показала, что Росимущество не располагает достоверными сведениями о количестве и характеристиках земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и их вовлечении в арендные отношения», — говорится в документе.
Согласно данным Счетной палаты РФ, территориальные органы Росимущества, в ведении которых находятся государственные земли, сдают их в аренду в основном без проведения конкурентных процедур, применяя сложный и непрозрачный порядок определения арендных ставок.
«Установлены случаи нарушения независимыми оценщиками действующего законодательства в области оценочной деятельности, в том числе содержащие признаки действий, направленных на снижение рыночной стоимости федеральных земельных участков и определяемой арендной платы», — говорится в отчете.
Аудиторы отмечают, что Росимущество не располагает достоверными сведениями о количестве и характеристиках федеральных земель, так как отчетные документы территориальных управлений ведомства содержат противоречивую информацию.
В частности, согласно одной форме отчетности, доходы от сдачи в аренду федеральных земель за 2017 год составили 6,4 млрд руб., а по другим сведениям — 8,9 млрд руб. Данные за I полугодие 2018 года также расходятся — 2,7 млрд и 3,5 млрд руб. в зависимости от формы отчетности.
«Выявленные в ходе проверки многочисленные нарушения порядка заключения договоров аренды федеральных земельных участков, в том числе порядка расчета размера арендной платы, и ненадлежащей защиты имущественных интересов РФ не позволяют признать деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения земельных участков, находящихся в федеральной собственности, эффективной», — отмечается в документе.
«Проверка показала, что Росимущество не располагает достоверными сведениями о количестве и характеристиках земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и их вовлечении в арендные отношения», — говорится в документе.
Согласно данным Счетной палаты РФ, территориальные органы Росимущества, в ведении которых находятся государственные земли, сдают их в аренду в основном без проведения конкурентных процедур, применяя сложный и непрозрачный порядок определения арендных ставок.
«Установлены случаи нарушения независимыми оценщиками действующего законодательства в области оценочной деятельности, в том числе содержащие признаки действий, направленных на снижение рыночной стоимости федеральных земельных участков и определяемой арендной платы», — говорится в отчете.
Аудиторы отмечают, что Росимущество не располагает достоверными сведениями о количестве и характеристиках федеральных земель, так как отчетные документы территориальных управлений ведомства содержат противоречивую информацию.
В частности, согласно одной форме отчетности, доходы от сдачи в аренду федеральных земель за 2017 год составили 6,4 млрд руб., а по другим сведениям — 8,9 млрд руб. Данные за I полугодие 2018 года также расходятся — 2,7 млрд и 3,5 млрд руб. в зависимости от формы отчетности.
«Выявленные в ходе проверки многочисленные нарушения порядка заключения договоров аренды федеральных земельных участков, в том числе порядка расчета размера арендной платы, и ненадлежащей защиты имущественных интересов РФ не позволяют признать деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения земельных участков, находящихся в федеральной собственности, эффективной», — отмечается в документе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Счетная палата выявила у «Почты России» более 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
- В России в 2016 году доход от аренды федеральных земель составил 8,7 млрд рублей
- Бюджет Екатеринбурга за 10 месяцев получил от аренды земельных участков почти 2 млн рублей
- Счетная палата Свердловской области: В Берёзовском и Верхней Пышме отсутствует процедура предоставления земельных участков
- Три земельных участка в Екатеринбурге, находящихся в федеральной собственности, переданы в распоряжение Фонда содействия развитию жилищного строительства