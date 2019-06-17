Новости дня

Суд подтвердил сговор между компаниями «Фортум» и «Промтехэкспертиза» при заключении контрактов в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 17.06.2019. Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение Челябинского УФАС по сговору ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» при заключении контрактов на 90 млн руб. без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства на Южном Урале.



Челябинское УФАС России установило, что в конце 2017 года ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» заключили шесть дополнительных соглашений к ранее заключенному договору на оказание услуг по контролю металла, проведению технических освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух ТЭЦ в Челябинской области.



«Дополнительные соглашения изменили предмет договора, расширив территорию оказания данных услуг до Тюменской области и ХМАО. Также поменялись объем, сроки и, соответственно, стоимость договора, которая увеличилась с 10 млн до 100 млн руб. Заключение указанных соглашений осуществлялось на протяжении 2015-2016 годов. В результате иным хозяйствующим субъектам, также способным выполнить необходимые ПАО «Фортум» работы, возможно, и за меньшую сумму, были созданы препятствия доступу на вышеназванные товарные рынки», — говорится в сообщении.



За нарушение антимонопольного законодательства ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» было выдано предписание прекратить участие в антиконкурентном соглашении. Также в отношении компаний были вынесены постановления о наложении штрафов по 1,1 млн руб. на каждого.



ПАО «Фортум» оплатило штраф в федеральный бюджет, ООО «Промтехэкспертиза» обжалует постановление в Арбитражном суде Челябинской области.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:04</span><br /><strong>Суд подтвердил сговор между компаниями «Фортум» и «Промтехэкспертиза» при заключении контрактов в Челябинской области</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 17.06.2019. Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение Челябинского УФАС по сговору ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» при заключении контрактов на 90 млн руб. без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства на Южном Урале.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087695-sud-podtverdil-sgovor-mezhdu-kompaniyami-fortum-i-promtehekspertiza-pri-zaklyuchenii-kontraktov-v-chelyabinskoy-oblasti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: