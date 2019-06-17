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Суд подтвердил сговор между компаниями «Фортум» и «Промтехэкспертиза» при заключении контрактов в Челябинской области
17 июнь 2019 (09:04)
УрБК, Челябинск, 17.06.2019. Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение Челябинского УФАС по сговору ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» при заключении контрактов на 90 млн руб. без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства на Южном Урале.
Челябинское УФАС России установило, что в конце 2017 года ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» заключили шесть дополнительных соглашений к ранее заключенному договору на оказание услуг по контролю металла, проведению технических освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух ТЭЦ в Челябинской области.
«Дополнительные соглашения изменили предмет договора, расширив территорию оказания данных услуг до Тюменской области и ХМАО. Также поменялись объем, сроки и, соответственно, стоимость договора, которая увеличилась с 10 млн до 100 млн руб. Заключение указанных соглашений осуществлялось на протяжении 2015-2016 годов. В результате иным хозяйствующим субъектам, также способным выполнить необходимые ПАО «Фортум» работы, возможно, и за меньшую сумму, были созданы препятствия доступу на вышеназванные товарные рынки», — говорится в сообщении.
За нарушение антимонопольного законодательства ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» было выдано предписание прекратить участие в антиконкурентном соглашении. Также в отношении компаний были вынесены постановления о наложении штрафов по 1,1 млн руб. на каждого.
ПАО «Фортум» оплатило штраф в федеральный бюджет, ООО «Промтехэкспертиза» обжалует постановление в Арбитражном суде Челябинской области.
Челябинское УФАС России установило, что в конце 2017 года ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» заключили шесть дополнительных соглашений к ранее заключенному договору на оказание услуг по контролю металла, проведению технических освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух ТЭЦ в Челябинской области.
«Дополнительные соглашения изменили предмет договора, расширив территорию оказания данных услуг до Тюменской области и ХМАО. Также поменялись объем, сроки и, соответственно, стоимость договора, которая увеличилась с 10 млн до 100 млн руб. Заключение указанных соглашений осуществлялось на протяжении 2015-2016 годов. В результате иным хозяйствующим субъектам, также способным выполнить необходимые ПАО «Фортум» работы, возможно, и за меньшую сумму, были созданы препятствия доступу на вышеназванные товарные рынки», — говорится в сообщении.
За нарушение антимонопольного законодательства ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза» было выдано предписание прекратить участие в антиконкурентном соглашении. Также в отношении компаний были вынесены постановления о наложении штрафов по 1,1 млн руб. на каждого.
ПАО «Фортум» оплатило штраф в федеральный бюджет, ООО «Промтехэкспертиза» обжалует постановление в Арбитражном суде Челябинской области.
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