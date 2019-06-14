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За покупку билетов на рейсы «Уральских авиалиний» можно получить кэшбэк 10%





В период с 1 июня по 30 сентября 2019 года приобретайте авиабилеты на рейсы «Уральских авиалиний» на официальном сайте



«Если у вас еще нет карты JCB, то оформите ее в любом отделении Банка ГПБ (АО). Оплачивайте картой JCB Банка ГПБ (АО) авиабилеты на официальном сайте www.uralairlines.com или в мобильном приложении Ural Airlines. Получайте кэшбэк в размере 10% от суммы покупки», — говорится в сообщении.



Максимальный размер кэшбэк-выплат за период проведения акции — 4 тыс. руб. на каждого участника акции. Сумма кэшбэка зачисляется на счет в месяце, следующем за месяцем совершения покупки. Акция не распространяется на карты Мир-JCB. Правила проведения акции уточняйте на официальном сайте Банка ГПБ (АО) gazprombank.ru. УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и международная платежная система JCB объявляют о начале партнёрства и предлагают пассажирам совместную акцию «Улётный кэшбэк» для держателей карт JCB Банка ГПБ (АО). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.В период с 1 июня по 30 сентября 2019 года приобретайте авиабилеты на рейсы «Уральских авиалиний» на официальном сайте www.uralairlines.com или в мобильном приложении авиакомпании. Оплачивайте авиабилеты картой JCB от Банка ГПБ (АО) и получайте кэшбэк 10%.«Если у вас еще нет карты JCB, то оформите ее в любом отделении Банка ГПБ (АО). Оплачивайте картой JCB Банка ГПБ (АО) авиабилеты на официальном сайте www.uralairlines.com или в мобильном приложении Ural Airlines. Получайте кэшбэк в размере 10% от суммы покупки», — говорится в сообщении.Максимальный размер кэшбэк-выплат за период проведения акции — 4 тыс. руб. на каждого участника акции. Сумма кэшбэка зачисляется на счет в месяце, следующем за месяцем совершения покупки. Акция не распространяется на карты Мир-JCB. Правила проведения акции уточняйте на официальном сайте Банка ГПБ (АО) gazprombank.ru.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:01</span><br /><strong>За покупку билетов на рейсы «Уральских авиалиний» можно получить кэшбэк 10%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и международная платежная система JCB объявляют о начале партнёрства и предлагают пассажирам совместную акцию «Улётный кэшбэк» для держателей карт JCB Банка ГПБ (АО). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087694-za-pokupku-biletov-na-reysy-uralskih-avialiniy-mozhno-poluchit-keshbek-10.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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