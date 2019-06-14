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За покупку билетов на рейсы «Уральских авиалиний» можно получить кэшбэк 10%
14 июнь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и международная платежная система JCB объявляют о начале партнёрства и предлагают пассажирам совместную акцию «Улётный кэшбэк» для держателей карт JCB Банка ГПБ (АО). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
В период с 1 июня по 30 сентября 2019 года приобретайте авиабилеты на рейсы «Уральских авиалиний» на официальном сайте www.uralairlines.com или в мобильном приложении авиакомпании. Оплачивайте авиабилеты картой JCB от Банка ГПБ (АО) и получайте кэшбэк 10%.
«Если у вас еще нет карты JCB, то оформите ее в любом отделении Банка ГПБ (АО). Оплачивайте картой JCB Банка ГПБ (АО) авиабилеты на официальном сайте www.uralairlines.com или в мобильном приложении Ural Airlines. Получайте кэшбэк в размере 10% от суммы покупки», — говорится в сообщении.
Максимальный размер кэшбэк-выплат за период проведения акции — 4 тыс. руб. на каждого участника акции. Сумма кэшбэка зачисляется на счет в месяце, следующем за месяцем совершения покупки. Акция не распространяется на карты Мир-JCB. Правила проведения акции уточняйте на официальном сайте Банка ГПБ (АО) gazprombank.ru.
В период с 1 июня по 30 сентября 2019 года приобретайте авиабилеты на рейсы «Уральских авиалиний» на официальном сайте www.uralairlines.com или в мобильном приложении авиакомпании. Оплачивайте авиабилеты картой JCB от Банка ГПБ (АО) и получайте кэшбэк 10%.
«Если у вас еще нет карты JCB, то оформите ее в любом отделении Банка ГПБ (АО). Оплачивайте картой JCB Банка ГПБ (АО) авиабилеты на официальном сайте www.uralairlines.com или в мобильном приложении Ural Airlines. Получайте кэшбэк в размере 10% от суммы покупки», — говорится в сообщении.
Максимальный размер кэшбэк-выплат за период проведения акции — 4 тыс. руб. на каждого участника акции. Сумма кэшбэка зачисляется на счет в месяце, следующем за месяцем совершения покупки. Акция не распространяется на карты Мир-JCB. Правила проведения акции уточняйте на официальном сайте Банка ГПБ (АО) gazprombank.ru.
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