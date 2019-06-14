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МАК опубликовал предварительный отчет по трагедии Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Документ опубликован на сайте МАК.



«Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен», — говорится в преамбуле документа.



Согласно отчету, на обшивке лайнера были обнаружены повреждения, похожие на следы от удара молнии. Экипаж о каких-либо проблемах с воздушным судном во время предыдущего полета не сообщал.



Как отмечают эксперты МАК, пилот лайнера оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления.

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