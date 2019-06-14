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Сегодня в Нижнем Тагиле будет снят режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Нижнем Тагиле будет отменен режим «Чрезвычайная ситуация». Такое решение принято в связи с окончанием аварийно-спасательных работ в многоквартирном жилом доме по адресу: город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 42. Соответствующее постановление сегодня подписал глава города Владислав Пинаев.



По сообщению пресс-службы администрации города, с 20.00 часов 14 июня 2019 года отменен режим функционирования сил и средств Нижнетагильского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Чрезвычайная ситуация» на территории муниципального образования город Нижний Тагил.



Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о введении в городе режима ЧС после произошедшего 10 июня взрыва в многоквартирном доме. Жителя одной из квартир взрывной волной выбросило на улицу (пострадавший получил повреждения, был госпитализирован, но скончался сегодня утром). Возник пожар, площадь которого составила 90 кв. м. Огнем повреждены три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Из подъезда эвакуировали 13 человек. Еще два человека спасены пожарными по автолестнице (по предварительным данным, они получили отравление продуктами горения, им оказывается медицинская помощь). Пожар был полностью потушен в 21.37.

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