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МАК опубликовал предварительный отчет по трагедии Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево

14 июнь 2019 (17:33)

УрБК, Москва, 14.06.2019. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Документ опубликован на сайте МАК.

«Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен», — говорится в преамбуле документа.

Согласно отчету, на обшивке лайнера были обнаружены повреждения, похожие на следы от удара молнии. Экипаж о каких-либо проблемах с воздушным судном во время предыдущего полета не сообщал.

Как отмечают эксперты МАК, пилот лайнера оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления.

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