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Управляющие компании Екатеринбурга получат субсидии из бюджета города для благоустройства дворовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о предоставлении организациям, управляющим многоквартирными домами, субсидий из городского бюджета для возмещения части затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году. Об этом сообщает официальный городской портал.



«Мы заключили соглашение с правительством Свердловской области для получения средств областного и федерального бюджета. Эти деньги с учетом софинансирования из городского бюджета и средств собственников будут направлены на проведение работ по благоустройству. В этом году в планах благоустройство 37 дворовых территорий, работы на всех объектах уже начались. Со следующей недели мы начнем комиссионные объезды ремонтируемых объектов. Ряд дворов будет сдаваться с июня, а полностью ремонт всех дворов должен завершиться до конца сезона», — говорится в сообщении.



Минимальный перечень работ, который выполняется во всех дворах, попавших в программу: ремонт проездов, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн. По желанию жителей в каждом дворе могут быть добавлены дополнительные элементы благоустройства — зоны рекреации, новые парковочные места, детские и спортивные площадки и так далее.



Для того, чтобы попасть в программу, жителям необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений, на котором не менее 2/3 участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ. В протоколе должно быть указано, что эксплуатация дворовой территории далее будет осуществляться за счет средств собственников жилья. Затем протокол должен быть передан в общественную комиссию района. После рассмотрения заявок формируется пул дворов, в которых будут проведены работы.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:16</span><br /><strong>Управляющие компании Екатеринбурга получат субсидии из бюджета города для благоустройства дворовых территорий</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о предоставлении организациям, управляющим многоквартирными домами, субсидий из городского бюджета для возмещения части затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году. Об этом сообщает официальный городской портал.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087689-upravlyayuschie-kompanii-ekaterinburga-poluchat-subsidii-iz-byudzheta-goroda-dlya-blagoustroystva-dvorovyh-territoriy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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