Новости дня
Управляющие компании Екатеринбурга получат субсидии из бюджета города для благоустройства дворовых территорий
14 июнь 2019 (17:16)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о предоставлении организациям, управляющим многоквартирными домами, субсидий из городского бюджета для возмещения части затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году. Об этом сообщает официальный городской портал.
«Мы заключили соглашение с правительством Свердловской области для получения средств областного и федерального бюджета. Эти деньги с учетом софинансирования из городского бюджета и средств собственников будут направлены на проведение работ по благоустройству. В этом году в планах благоустройство 37 дворовых территорий, работы на всех объектах уже начались. Со следующей недели мы начнем комиссионные объезды ремонтируемых объектов. Ряд дворов будет сдаваться с июня, а полностью ремонт всех дворов должен завершиться до конца сезона», — говорится в сообщении.
Минимальный перечень работ, который выполняется во всех дворах, попавших в программу: ремонт проездов, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн. По желанию жителей в каждом дворе могут быть добавлены дополнительные элементы благоустройства — зоны рекреации, новые парковочные места, детские и спортивные площадки и так далее.
Для того, чтобы попасть в программу, жителям необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений, на котором не менее 2/3 участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ. В протоколе должно быть указано, что эксплуатация дворовой территории далее будет осуществляться за счет средств собственников жилья. Затем протокол должен быть передан в общественную комиссию района. После рассмотрения заявок формируется пул дворов, в которых будут проведены работы.
«Мы заключили соглашение с правительством Свердловской области для получения средств областного и федерального бюджета. Эти деньги с учетом софинансирования из городского бюджета и средств собственников будут направлены на проведение работ по благоустройству. В этом году в планах благоустройство 37 дворовых территорий, работы на всех объектах уже начались. Со следующей недели мы начнем комиссионные объезды ремонтируемых объектов. Ряд дворов будет сдаваться с июня, а полностью ремонт всех дворов должен завершиться до конца сезона», — говорится в сообщении.
Минимальный перечень работ, который выполняется во всех дворах, попавших в программу: ремонт проездов, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн. По желанию жителей в каждом дворе могут быть добавлены дополнительные элементы благоустройства — зоны рекреации, новые парковочные места, детские и спортивные площадки и так далее.
Для того, чтобы попасть в программу, жителям необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений, на котором не менее 2/3 участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ. В протоколе должно быть указано, что эксплуатация дворовой территории далее будет осуществляться за счет средств собственников жилья. Затем протокол должен быть передан в общественную комиссию района. После рассмотрения заявок формируется пул дворов, в которых будут проведены работы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На программу благоустройства города выделено 18 млн рублей
- В Екатеринбурге завершено благоустройство 64 дворов
- Количество благоустроенных дворов в Екатеринбурге увеличилось на 43 объекта
- В 2013 году субсидии на благоустройство дворов в Свердловской области составят около 105 млн рублей
- В 2011–2015 гг. на ремонт проездов к дворовым территориям и благоустройство дворов Екатеринбурга планируется потратить 1,86 млрд. рублей