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Находящегося в заключении жителя Полевского снова осудят за присвоение 29 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Житель Полевского обвиняется в совершении противозаконных деяний при поставках комплектующих для трансформаторных подстанций. Материалы уголовного дела о многомиллионном мошенничестве уже направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга.



Расследование уголовного дела, возбужденного по части 7 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере» в отношении ранее судимого за аналогичное преступление жителя Полевского, закончило следственное подразделение УМВД России по Екатеринбургу. 43-летний гражданин обвиняется в совершении противозаконных деяний при поставках комплектующих для трансформаторных подстанций.



В частности, выявлены факты нарушений взятых обязательств по изготовлению электротехнической продукции, несоблюдение сроков поставки объектов и нецелевого использования привлеченных денежных средств.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, оперативное сопровождение по этому уголовному делу осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления.



В ходе предварительного следствия установлено, что используя подконтрольную фирму, обвиняемый с июля 2014 года по сентябрь 2016 года заключал с контрагентами от ее лица договоры поставок больших партий оборудования электротехнического назначения на общую сумму свыше 29 млн рублей. При этом выполнять финансовые обязательства по отгрузке и поставке продукции мужчина не собирался.



Уставлено, что обвиняемый входил в доверие к фирмам-заказчикам, вступал с ними в деловую переписку и рассказывал о своем бизнесе. Для убедительности он демонстрировал готовность не только поставлять электротехническое оборудование, но и изготавливать его, создавая видимость наличия у фирмы собственной производственной площадки, которая якобы позволяла удовлетворять разнообразные требования контрагентов относительно оборудования электротехнического назначения.



Созданию репутации якобы надежного и успешного поставщика способствовали активная реклама, особенно в интернете, наличие собственного сайта, штат сотрудников, наличие офиса, расположенного в удобном и доступном месте в центре Екатеринбурга.



Далее мужчина брал с заказчиков предоплату. После чего, как правило, продукция отгружалась либо в малых объемах, либо поставки вообще не производились под предлогом срыва «недобросовестными поставщиками». На самом деле никакого имущества у организации не было. Это была фирма-однодневка (или группа компаний-однодневок) с арендованными офисными помещениями на улицах Маршала Жукова и Хохрякова. Средства заказчиков выводились со счетов предприятия в пользу аффилированных юридических лиц и впоследствии тратились обвиняемым по своему усмотрению.



В настоящее время материалы уголовного дела следователем УМВД России по Екатеринбургу переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.



Добавим, что этот обвиняемый в июле 2017 года районным судом Екатеринбурга был осужден за аналогичное преступление на 4 года лишения свободы. В настоящее он отбывает наказание в одном из учреждений пенитенциарной системы.

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