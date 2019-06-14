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В Екатеринбурге начали подготовку школ к новому учебному году
14 июнь 2019 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Екатеринбурге проводят плановую работу по подготовке учебных заведений к новому учебному году. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в соответствии с данным документом, до 1 июля в каждом районе будут сформированы межведомственные комиссии под председательством заместителей глав администраций районов по социальным вопросам. В состав войдут представители администрации района, районного управления образования, Роспотребнадзора, полиции, МЧС, медицинские работники.
Комиссии проведут оценку готовности школ и детских садов к новому учебному году в три этапа: до 15 июля 2019, до 1 августа 2019 и до 15 августа 2019.
Они проверят соблюдение санитарных норм и требований пожарной безопасности. Специалисты чрезвычайного ведомства проверят наличие и исправность автоматических систем сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, а также вывод сигнала о сработке на пульт «01» в пожарную часть.
Также районные межведомственные комиссии оценят состояние антитеррористической защищенности вверенных им объектов, оснащение кнопкой экстренного вызова и системой видеонаблюдения, наличие ограждений и уличного освещения территорий школ и детских садов.
В рамках подготовки к новому учебному году в тех школах, где это необходимо, проводятся ремонты кровель, замена окон, системы горячего и холодного водоснабжения, общестроительные работы. Косметический ремонт будет проведен во всех муниципальных школах города.
«Традиционно в летний период времени Департамент образования создает условия для образовательных организаций и контролирует процесс подготовки учреждений к новому учебному году. В 2019-2020 учебном году в 154 муниципальных школах мы ожидаем 19,5 тыс. первоклассников, для которых открыто 21 тыс. 96 мест. Всего в День знаний в школы придут порядка 160 тыс. ребят», — рассказала начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в соответствии с данным документом, до 1 июля в каждом районе будут сформированы межведомственные комиссии под председательством заместителей глав администраций районов по социальным вопросам. В состав войдут представители администрации района, районного управления образования, Роспотребнадзора, полиции, МЧС, медицинские работники.
Комиссии проведут оценку готовности школ и детских садов к новому учебному году в три этапа: до 15 июля 2019, до 1 августа 2019 и до 15 августа 2019.
Они проверят соблюдение санитарных норм и требований пожарной безопасности. Специалисты чрезвычайного ведомства проверят наличие и исправность автоматических систем сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, а также вывод сигнала о сработке на пульт «01» в пожарную часть.
Также районные межведомственные комиссии оценят состояние антитеррористической защищенности вверенных им объектов, оснащение кнопкой экстренного вызова и системой видеонаблюдения, наличие ограждений и уличного освещения территорий школ и детских садов.
В рамках подготовки к новому учебному году в тех школах, где это необходимо, проводятся ремонты кровель, замена окон, системы горячего и холодного водоснабжения, общестроительные работы. Косметический ремонт будет проведен во всех муниципальных школах города.
«Традиционно в летний период времени Департамент образования создает условия для образовательных организаций и контролирует процесс подготовки учреждений к новому учебному году. В 2019-2020 учебном году в 154 муниципальных школах мы ожидаем 19,5 тыс. первоклассников, для которых открыто 21 тыс. 96 мест. Всего в День знаний в школы придут порядка 160 тыс. ребят», — рассказала начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
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