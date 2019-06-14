Новости дня

В Екатеринбурге начали подготовку школ к новому учебному году

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Екатеринбурге проводят плановую работу по подготовке учебных заведений к новому учебному году. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.



Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в соответствии с данным документом, до 1 июля в каждом районе будут сформированы межведомственные комиссии под председательством заместителей глав администраций районов по социальным вопросам. В состав войдут представители администрации района, районного управления образования, Роспотребнадзора, полиции, МЧС, медицинские работники.



Комиссии проведут оценку готовности школ и детских садов к новому учебному году в три этапа: до 15 июля 2019, до 1 августа 2019 и до 15 августа 2019.



Они проверят соблюдение санитарных норм и требований пожарной безопасности. Специалисты чрезвычайного ведомства проверят наличие и исправность автоматических систем сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, а также вывод сигнала о сработке на пульт «01» в пожарную часть.



Также районные межведомственные комиссии оценят состояние антитеррористической защищенности вверенных им объектов, оснащение кнопкой экстренного вызова и системой видеонаблюдения, наличие ограждений и уличного освещения территорий школ и детских садов.



В рамках подготовки к новому учебному году в тех школах, где это необходимо, проводятся ремонты кровель, замена окон, системы горячего и холодного водоснабжения, общестроительные работы. Косметический ремонт будет проведен во всех муниципальных школах города.



«Традиционно в летний период времени Департамент образования создает условия для образовательных организаций и контролирует процесс подготовки учреждений к новому учебному году. В 2019-2020 учебном году в 154 муниципальных школах мы ожидаем 19,5 тыс. первоклассников, для которых открыто 21 тыс. 96 мест. Всего в День знаний в школы придут порядка 160 тыс. ребят», — рассказала начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:25</span><br /><strong>В Екатеринбурге начали подготовку школ к новому учебному году</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Екатеринбурге проводят плановую работу по подготовке учебных заведений к новому учебному году. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087686-v-ekaterinburge-nachali-podgotovku-shkol-k-novomu-uchebnomu-godu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: