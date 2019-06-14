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В Екатеринбурге изъяли из незаконного оборота более 120 тыс. литров медицинского спирта

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Екатеринбурге представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области пресекли незаконный оборот медицинского спирта.



«В ходе проверки помещения, расположенного на 17 км Полевского тракта, обнаружено более 120 тыс. л этилового спирта, расфасованного в пластиковые канистры (концентрат для приготовления раствора для наружного применения крепостью 95% и раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм крепостью 95%)», — сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.



В настоящее время весь медицинский спирт и транспортное средство, используемое для перевозки нелегальной продукции, арестовано и направлено на досудебное хранение АО «Росспиртпром».

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