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Правительство РФ одобрило законопроект о доступности экологической информации

УрБК, Москва, 14.06.2019. Правительство РФ одобрило законодательные инициативы Минприроды, касающиеся совершенствования предоставления «экологической информации». Разработанный законопроект на заседании кабмина представил министр Дмитрий Кобылкин, говорится на сайте ведомства.



Согласно законопроекту, органы государственной власти обязаны размещать имеющуюся в их распоряжении информацию в форме открытых данных в интернете, а также предоставлять ее по запросам граждан, юридических лиц, общественных объединений.



«Изменения в федеральный закон «Об охране окружающей среды» вносятся в целях отнесения экологической информации к общедоступной, если иное не предусмотрено законодательством», — заявил Д. Кобылкин.



Отметим, что законопроект будет в ближайшее время внесен в Госдуму РФ.

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