Политика непривлекательности

Градообразующие предприятия Свердловской области стали предметом политической борьбы в регионе. С помощью различных методов — от проведения пикетов до обращений в международные организации — местные депутаты вмешиваются в экономическую жизнь города, региона, угрожая инвестиционной привлекательности Урала в целом. В результате этой борьбы моногорода продолжают оставаться потенциальными очагами социальной нестабильности.Пример негативного влияния политических конфликтов на имидж Свердловской области можно было наблюдать весной 2019 года. Усилиями представителей партии КПРФ регион оказался втянут в международный скандал.Подробности скандала стали известны на 34-м заседании Законодательного собрания Свердловской области. Мандатная комиссия проинформировала народных избранников о рассмотрении вопроса, который касался письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой от 17 апреля 2019 года в связи с жалобой помощника депутата от фракции КПРФ Александра Ладыгина Бориса Идиатуллина. Он написал в Организацию объединенных наций (ООН) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обращение о нарушении конвенции по охране труда при использовании асбеста.Помощник депутата обвинил в загрязнении окружающей среды градообразующее предприятие «Ураласбест», а также другие компании, использующие их сырье, накануне конференции сторон Роттердамской конвенции в Женеве, где в очередной раз рассматривался вопрос о запрете хризотил-асбеста (производит ОАО «Ураласбест»). В этом году «горный лен», несмотря на мощную пропагандистскую кампанию, вновь не попал в список запрещенных. Делегации из России, Казахстана, Венесуэлы, Пакистана, Кубы, Сирии, Зимбабве, Кыргызстана, Индии и Ирана совместными усилиями смогли доказать безопасность данного вещества.Согласно выступлению председателя мандатной комиссии Алексея Коробейникова, бланк, на котором было составлено письмо, был стилизован под официальную бумагу Законодательного собрания Свердловской области. Борис Идиатуллин действовал с превышением своих полномочий, так как вопрос о хризотил-асбесте никогда не выносился и не рассматривался на заседании Заксобрания. В связи с этим было принято решение рекомендовать председателю регионального парламента Людмиле Бабушкиной обратиться в правоохранительные органы для дачи соответствующей оценки случившемуся.Несмотря на то, что данное сообщение несло лишь информационный характер, оно вызвало бурные обсуждения среди депутатов.Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев неоднократно предлагал прекратить трансляцию заседания под различными предлогами. Например, чтобы «не выносить сор из избы». Он ставил под сомнение подлинность письма и его авторство. При этом Ивачев пытается снять ответственность с партии.«Письмо никак не было согласовано с любым депутатом КПРФ. Мы о нем узнали после письма министра, мы согласны с оценками министра», — заявил первый секретарь обкома партии.В свою очередь, Алексей Коробейников акцентировал внимание на законе Свердловской области от 20 февраля 2006 года «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного собрания Свердловской области».«Именно депутат устанавливает направления деятельности, обязанности, цели и задачи помощника, осуществляющих деятельность на профессиональной основе и на общественных началах, и несет ответственность за его деятельность», — сказал он.Сам же Александр Ладыгин пытался защитить своего помощника, хоть и не отрицал его причастности к написанию письма в международные организации.«Еще 7 мая на заседании мандатной комиссии я, во избежание перерастания чисто технического вопроса о нарушении своей деятельности одного из помощников депутата в вопрос политический, освободил его от обязанностей помощника депутата и передал в мандатную комиссию и в аппарат заявление о сложении его полномочий вместе с удостоверением», — рассказал депутат.Также он добавил, что за один проступок наказывают один раз, и Борис Идиатуллин уже достаточно наказан.Подлинность же письма в ООН и ВОЗ подтвердил сам виновник международного скандала.«Хотя на тот момент я уже не был помощником, так как сложил с себя обязанности, чтобы отвести удар от старших товарищей. Да, я не согласовал с депутатом Ладыгиным А. В. свои действия, но они были направлены на защиту интересов местных жителей малых городов», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Борис Идиатуллин.Основой экономического потенциала Асбеста является Баженовское месторождение хризотил-асбеста, запасов которого хватит более чем на 100 лет. Ежегодно комбинат добывает около 30 млн т горной массы. В случае запрета производства «горного льна», которого добиваются коммунисты, уже ни простые трудящиеся, ни пенсионеры не смогут воспользоваться доходом от его добычи и производства.Сохранение этого предприятия и хризотиловой отрасли важно не только для города Асбеста, но и для России, потому что в целом по стране в этой сфере задействованы сотни тысяч человек.Как сообщили в пресс-службе «Ураласбеста», на предприятии работает 20% трудоспособного населения города. В бюджеты и муниципального образования, и области ежегодно выплачивается по 1,5 млрд руб.Противоречивая ситуация с письмом в международные организации была не первой на счету членов партии КПРФ в Свердловской области. Так, известный в Асбесте блогер Денис BULDOZER Елистратов в одном из своих видео утверждал, что в марте 2019 года Александр Ладыгин предлагал ему деньги за публикацию серии видеороликов о личной жизни генерального директора ООО «ФОРЭС» и якобы многочисленных нарушениях экологического законодательства компанией.Дело в том, что предприятие, ставшее еще одной мишенью коммунистов, в качестве сырья использует синтетический оливин, произведенный из щебня, закупаемого у «Ураласбеста».«Щебень обжигается при температуре более 1 тыс. градусов, когда структура хризотил-асбеста распадается при 750 градусах. Следовательно, вредного воздействия быть не может», — рассказали представители ООО «ФОРЭС».Во всех городах присутствия предприятия, изготавливающего пропанты (используются при добыче нефти — прим. ред.), распространялись листовки с просьбой позвонить Борису Идиатуллину в случае, если граждан беспокоят выбросы.В Шадринске (Курганская область) депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин инициировал прокурорскую проверку завода «Технокерамика» (партнер ООО «ФОРЭС») по обращению группы местных жителей. Как выяснилось позднее, ни одного из авторов не удалось найти по месту жительства.Однако многочисленные проверки предприятий доказали необоснованность жалоб на нарушения экологического законодательства.Кроме того, депутаты от КПРФ в Асбестовской городской думе выступали против получения муниципалитетом статуса территории опережающего развития (ТОР), тем самым сорвав подготовку заявки. Получение статуса ТОР позволило бы привлечь в Асбест новых инвесторов, диверсифицировать экономику города и улучшить инфраструктуру, в том числе и экологическую. Но противодействие депутатов-коммунистов сорвало эти планы.Почему КПРФ выбрала целью своих атак именно Асбест, остается только догадываться. Тем не менее их системная работа по противодействию предприятиям города, в том числе и с использованием недобросовестных политических методов (как, например, письмо в ООН), очевидна. Вмешательство политиков в экономическую деятельность грозит серьезными последствиями и городу, и региону в целом.Жизнь в городах, таких как Асбест, зависит от градообразующих предприятий. В случае их закрытия местным жителям просто будет негде работать. Таким образом, можно сказать, что представители партии КПРФ в своей борьбе против промышленных компаний тормозят их развитие, лишают город инвестиций, а людей — рабочих мест, что, в свою очередь, ведет к ухудшению экономических показателей и росту социальной напряженности. Вмешиваясь в экономическую жизнь города, депутаты наносят точечные удары по репутации региона, тем самым снижая инвестиционную привлекательность всей Свердловской области.