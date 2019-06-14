Новости дня

В торговых центрах Екатеринбурга «Гринвич» и «Пассаж» пройдут мастер-классы с участием ведущих российских стилистов

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В екатеринбургских ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж» открыт новый сезон лекций и мастер-классов, в которых примут участие ведущие стилисты, визажисты и парикмахеры России. Об этом сообщается на официальном сайте ТРЦ «Гринвич».



Сегодня, 14 июня в 19.00 в «Пассаже» (Welcomezone) пройдет мастер-класс стилиста и fashion-консультанта из Санкт-Петербурга Анастасии Ножиной, который называется «Не ищите одежду, ищите себя». Посетители мероприятия узнают, как составить образ так, чтобы он подчеркивал личность и не резонировал с внутренним миром, а также как на первое место поставить собственные интересы и перестать цепляться за стандарты, диктуемые модной индустрией.



Помимо этого, в субботу, 15 июня в 17.00 в ТРЦ Гринвич на площадке Greenplace (5 очередь, 1 этаж напротив магазина Mango) состоится мастер-класс известного уральского стилиста Леси Пятибратовой. Тема ее лекции «Правила персонального стиля». Речь будет идти об основных приемах при составлении капсул и подбора базы гардероба, а также на чем сделать акцент и как скрыть недостатки, не прибегая к помощи профессиональных шоперов.



«В ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж» известные стилисты, визажисты и парикмахеры регулярно проводят свои лекции и мастер-классы. Во время выступлений они рассказывают о сезонных трендах, обращая внимание на новинки fashion и beauty рынка, а также касаются и более глубоких тем. Общаясь с посетительницами, практически каждый выступающий затрагивает тему личности и ее самовыражения путем создания правильного образа», — говорится в сообщении.



На лекции и мастер-классы в «Гринвиче» и «Пассаже» вход бесплатный.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:18</span><br /><strong>В торговых центрах Екатеринбурга «Гринвич» и «Пассаж» пройдут мастер-классы с участием ведущих российских стилистов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В екатеринбургских ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж» открыт новый сезон лекций и мастер-классов, в которых примут участие ведущие стилисты, визажисты и парикмахеры России. Об этом сообщается на официальном сайте ТРЦ «Гринвич». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087680-v-torgovyh-centrah-ekaterinburga-grinvich-i-passazh-proydut-master-klassy-s-uchastiem-veduschih-rossiyskih-stilistov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: