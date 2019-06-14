Новости дня
В торговых центрах Екатеринбурга «Гринвич» и «Пассаж» пройдут мастер-классы с участием ведущих российских стилистов
14 июнь 2019 (15:18)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В екатеринбургских ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж» открыт новый сезон лекций и мастер-классов, в которых примут участие ведущие стилисты, визажисты и парикмахеры России. Об этом сообщается на официальном сайте ТРЦ «Гринвич».
Сегодня, 14 июня в 19.00 в «Пассаже» (Welcomezone) пройдет мастер-класс стилиста и fashion-консультанта из Санкт-Петербурга Анастасии Ножиной, который называется «Не ищите одежду, ищите себя». Посетители мероприятия узнают, как составить образ так, чтобы он подчеркивал личность и не резонировал с внутренним миром, а также как на первое место поставить собственные интересы и перестать цепляться за стандарты, диктуемые модной индустрией.
Помимо этого, в субботу, 15 июня в 17.00 в ТРЦ Гринвич на площадке Greenplace (5 очередь, 1 этаж напротив магазина Mango) состоится мастер-класс известного уральского стилиста Леси Пятибратовой. Тема ее лекции «Правила персонального стиля». Речь будет идти об основных приемах при составлении капсул и подбора базы гардероба, а также на чем сделать акцент и как скрыть недостатки, не прибегая к помощи профессиональных шоперов.
«В ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж» известные стилисты, визажисты и парикмахеры регулярно проводят свои лекции и мастер-классы. Во время выступлений они рассказывают о сезонных трендах, обращая внимание на новинки fashion и beauty рынка, а также касаются и более глубоких тем. Общаясь с посетительницами, практически каждый выступающий затрагивает тему личности и ее самовыражения путем создания правильного образа», — говорится в сообщении.
На лекции и мастер-классы в «Гринвиче» и «Пассаже» вход бесплатный.
Сегодня, 14 июня в 19.00 в «Пассаже» (Welcomezone) пройдет мастер-класс стилиста и fashion-консультанта из Санкт-Петербурга Анастасии Ножиной, который называется «Не ищите одежду, ищите себя». Посетители мероприятия узнают, как составить образ так, чтобы он подчеркивал личность и не резонировал с внутренним миром, а также как на первое место поставить собственные интересы и перестать цепляться за стандарты, диктуемые модной индустрией.
Помимо этого, в субботу, 15 июня в 17.00 в ТРЦ Гринвич на площадке Greenplace (5 очередь, 1 этаж напротив магазина Mango) состоится мастер-класс известного уральского стилиста Леси Пятибратовой. Тема ее лекции «Правила персонального стиля». Речь будет идти об основных приемах при составлении капсул и подбора базы гардероба, а также на чем сделать акцент и как скрыть недостатки, не прибегая к помощи профессиональных шоперов.
«В ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж» известные стилисты, визажисты и парикмахеры регулярно проводят свои лекции и мастер-классы. Во время выступлений они рассказывают о сезонных трендах, обращая внимание на новинки fashion и beauty рынка, а также касаются и более глубоких тем. Общаясь с посетительницами, практически каждый выступающий затрагивает тему личности и ее самовыражения путем создания правильного образа», — говорится в сообщении.
На лекции и мастер-классы в «Гринвиче» и «Пассаже» вход бесплатный.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» 26 апреля пройдет ONE DAY SALE
- Поможем детям: в Екатеринбурге пройдет благотворительная ярмарка
- «Пассаж» и «Гринвич» привлекают болельщиков ЧМ-2018
- 1 и 2 марта в Екатеринбурге пройдет шоппинг-фестиваль SUNDAY UP MARKET
- ТРЦ «Гринвич» покажет екатеринбуржцам золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне