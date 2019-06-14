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Реальные доходы россиян за последние пять лет снизились на 10%

14 июнь 2019 (15:01)

Реальные доходы граждан России за последние пять лет снизились на 10%. В текущем году эта тенденция пока не остановилась. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на конференции в Ханты-Мансийске, передает ТАСС.

«В 2018 году каждый восьмой житель России, а это 12%, имел доходы ниже величины прожиточного минимума. Мы должны это учитывать. По данным аналитического центра при правительстве РФ, в целом за пять лет реальное падение доходов населения составило 10% — это второй отрицательный фактор, который мы должны учитывать. И эта тенденция не остановилась пока в этом году», — рассказала Т. Москалькова.

Ранее в Счетной палате сообщили о высоких рисках снижения реальных доходов россиян в 2019 году на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.

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