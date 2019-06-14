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Иностранные интернет-компании в I квартале заплатили НДС на 12 млрд рублей
14 июнь 2019 (13:12)
УрБК, Москва, 14.06.2019. Зарубежные интернет-компании в I квартале текущего года заплатили НДС на 12 млрд руб. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства, передает «Прайм».
«С января 2019 года иностранные поставщики электронных услуг уплачивают НДС в российский бюджет независимо от того, кто покупатель — физическое лицо или компания. Сумма налога, начисленная за первый квартал, составляет 12 млрд руб. Для сравнения, за весь 2018 год от иностранных интернет-компаний поступило 12,2 млрд руб.», — заявил М. Мишустин.
Отметим, что в интернет-среде новый сбор известен как «налог на Google». По словам Михаила Мишустина, 70% начислений по НДС обеспечивают такие известные компании как Google, Apple, Facebook, Microsoft, Sony Interactive, Booking.com, Amadeus, Discovery, Bloomberg.
«С января 2019 года иностранные поставщики электронных услуг уплачивают НДС в российский бюджет независимо от того, кто покупатель — физическое лицо или компания. Сумма налога, начисленная за первый квартал, составляет 12 млрд руб. Для сравнения, за весь 2018 год от иностранных интернет-компаний поступило 12,2 млрд руб.», — заявил М. Мишустин.
Отметим, что в интернет-среде новый сбор известен как «налог на Google». По словам Михаила Мишустина, 70% начислений по НДС обеспечивают такие известные компании как Google, Apple, Facebook, Microsoft, Sony Interactive, Booking.com, Amadeus, Discovery, Bloomberg.
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