ЦБ возобновит цикл снижения ключевой ставки

Фотография с сайта Банка России

Сегодня Банк России проведет заседание совета директоров по вопросу кредитно-денежной политики. Согласно опросу, который провело агентство Reuters, 29 из 32 опрошенных экспертов прогнозируют снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 7,5%. Остальные три аналитика считают наиболее вероятным сохранение ставки на уровне 7,75%.Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев подтвердил, что подавляющее число экономистов прогнозируют снижение ставки на заседании ЦБ.«Рыночные факторы не препятствуют в данный момент Банку России. Доходность российских гособлигаций заметно снизилась за последнее время. Рубль стабилен. Инфляция также позволяет ЦБ сделать осторожный шаг на 25 б.п. Санкционные опасения, которые были прошлой осенью, так и остались опасениями, не вылившись ни во что реальное. Кроме того, замедление глобального роста провоцирует снижение ставок», — считает Альберт Короев.Директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг соглашается с этой точкой зрения.«Я полагаю, что регулятор снизит ключевую ставку до 7,5% и обозначит горизонт и условия дальнейшего снижения. При этом, скорее всего, будет отмечена неопределенность в отношении соглашения ОПЕК+, торговых войн. Прогнозный диапазон по инфляции на 2019 год будет снижен до 4,5-5%. Также не исключаю, что регулятор уменьшит оценку темпов экономического роста», — отмечает Валерий Вайсберг.Аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин также видит предпосылки для снижения ставки.«Замедление инфляции, динамика ставок ОФЗ и рыночных форвардных соглашений свидетельствуют в пользу реализации этого прогноза. Кроме того, крупнейшие ЦБ развивающихся стран сейчас смягчают монетарную политику или рассматривают соответствующие возможности», — сообщил Александр Осин.По его словам, понижение ставки ЦБ будет традиционно небольшим, на уровне 0,25%.«На фоне экономического спада инфляция значительно отклонилась вниз от справедливых расчетных уровней, продиктованных всем комплексом мер монетарной политики Банка России, которая остается, как представляется, избыточно жесткой. В этих условиях Банк России ограничен в возможностях снижения своих базовых ставок», — сказал Александр Осин.Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко не исключает, что Банк России сохранит ставку на уровне 7,75%.«На последнем заседании ЦБ допустил возможность перехода к снижению ставки во втором-третьем квартале. С момента смягчения риторики регулятора основные рыночные факторы не изменились. Пик инфляции пройден, а эффект от повышения НДС по большей части уже реализовался в ценах; санкционные угрозы остаются нереализованными, а геополитический фон относительно нейтральным; цены на нефть сохраняются на приемлемом уровне; курс рубля относительно стабилен; ситуация на развивающихся рынках несколько ухудшилась после очередного провала в торговых переговорах между США и Китаем, однако инвесторы по-прежнему сохраняют надежду на торговое урегулирование. Риторика ФРС остается мягкой, не предполагая ужесточения процентной политики в США. Всё вместе может позволить ЦБ перейти к снижению ставки на заседании в пятницу, однако острой необходимости смягчать процентную политику уже сейчас у Банка России нет», — заявил Юрий Кравченко.Отметим, что в последний раз ЦБ снижал ставку в марте 2018 года (с 7,5 до 7,25%). После этого регулятор начал цикл ужесточения кредитно-денежной политики. В сентябре 2018 года ставку повысили до 7,5%, в декабре — до 7,75%. Если верить прогнозам аналитиков, сейчас можно говорить о возобновлении цикла смягчения монетарной политики.