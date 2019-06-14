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Ресурсоснабжающие компании Режа вернут жителям оплату за отопление на 369 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Реже ресурсоснабжающие организации осуществили перерасчет по тепловой энергии на сумму свыше 369 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что МУП Режевского городского округа «Режпром» и ООО «Теплоснабжающая компания г. Реж» за расчетный период с 10 декабря 2018 года по 15 января 2019 года при выставлении платы за коммунальную услугу «отопление» применили новый тариф, установленный с 1 января 2019 года постановлением РЭК Свердловской области № 269-ПК от 11.12.2018, что привело к выставлению собственникам жилых помещений оплаты завышенных сумм в декабре.



По результатам проверки Режевская городская прокуратура в адрес руководителей МУП «Режпром» и ООО «Теплоснабжающая компания г. Реж» внесла представления с требованием об осуществлении перерасчета с 10 по 31 декабря 2018 года по тепловой энергии в соответствии с тарифом, установленным на 2018 год.



Сумма перерасчета составила свыше 369 тыс. руб.

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