Новости дня
Ресурсоснабжающие компании Режа вернут жителям оплату за отопление на 369 тыс. рублей
14 июнь 2019 (12:08)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Реже ресурсоснабжающие организации осуществили перерасчет по тепловой энергии на сумму свыше 369 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что МУП Режевского городского округа «Режпром» и ООО «Теплоснабжающая компания г. Реж» за расчетный период с 10 декабря 2018 года по 15 января 2019 года при выставлении платы за коммунальную услугу «отопление» применили новый тариф, установленный с 1 января 2019 года постановлением РЭК Свердловской области № 269-ПК от 11.12.2018, что привело к выставлению собственникам жилых помещений оплаты завышенных сумм в декабре.
По результатам проверки Режевская городская прокуратура в адрес руководителей МУП «Режпром» и ООО «Теплоснабжающая компания г. Реж» внесла представления с требованием об осуществлении перерасчета с 10 по 31 декабря 2018 года по тепловой энергии в соответствии с тарифом, установленным на 2018 год.
Сумма перерасчета составила свыше 369 тыс. руб.
Установлено, что МУП Режевского городского округа «Режпром» и ООО «Теплоснабжающая компания г. Реж» за расчетный период с 10 декабря 2018 года по 15 января 2019 года при выставлении платы за коммунальную услугу «отопление» применили новый тариф, установленный с 1 января 2019 года постановлением РЭК Свердловской области № 269-ПК от 11.12.2018, что привело к выставлению собственникам жилых помещений оплаты завышенных сумм в декабре.
По результатам проверки Режевская городская прокуратура в адрес руководителей МУП «Режпром» и ООО «Теплоснабжающая компания г. Реж» внесла представления с требованием об осуществлении перерасчета с 10 по 31 декабря 2018 года по тепловой энергии в соответствии с тарифом, установленным на 2018 год.
Сумма перерасчета составила свыше 369 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Камышлове МУП «Теплоснабжающая организация» задолжало своим сотрудникам зарплату на сумму 630 тыс. рублей
- МУП Режевского городского округа задолжало работникам зарплату на сумму 3,9 млн рублей
- Нижнетагильское МУП «Пригородная компания выработки тепловой энергии» задолжало сотрудникам более 2 млн рублей заработной платы
- Прокуратура требует восстановить подачу горячей воды жителям Режа
- ЗАО «Каменская теплоснабжающая компания» намерено взыскать с ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» свыше 40 млн рублей