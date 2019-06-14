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В Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на бензин АИ-92 и дизтопливо
14 июнь 2019 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Свердловское УФАС с 3 по 9 июня 2019 года зафиксировало снижение средней цены на АИ-95. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) выросла на 20 коп. до 41,98 руб., цена АИ-95 упала до 44,25 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области теперь можно приобрести за 45,56 руб. Он стал стоить в среднем на 7 коп. больше, чем неделей ранее. Сжиженный углеводородный газ вырос в цене на 3 коп., теперь его цена за литр — 20,54 руб.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) выросла на 20 коп. до 41,98 руб., цена АИ-95 упала до 44,25 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области теперь можно приобрести за 45,56 руб. Он стал стоить в среднем на 7 коп. больше, чем неделей ранее. Сжиженный углеводородный газ вырос в цене на 3 коп., теперь его цена за литр — 20,54 руб.
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