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Средний чек жителей УрФО в мае вырос на 0,9%
14 июнь 2019 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Средний чек жителя России за один поход в магазин в мае 2019 года составил 553 руб., что на 0,7% ниже уровня предыдущего месяца. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА «Новости».
В мае средний чек вырос по сравнению с апрелем на Дальнем Востоке (на 1,6%, до 639 руб.), в Поволжье (на 1,2%, до 503 руб.), в Уральском федеральном округе (на 0,9%, до 574 руб.) и в Южном федеральном округе (на 0,2%, до 566 руб.).
В свою очередь, показатель снизился в Центральном федеральном округе (на 3,6%, до 614 руб.), на Северо-Западе (на 0,5%, до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4%, до 465 руб.).
В мае средний чек вырос по сравнению с апрелем на Дальнем Востоке (на 1,6%, до 639 руб.), в Поволжье (на 1,2%, до 503 руб.), в Уральском федеральном округе (на 0,9%, до 574 руб.) и в Южном федеральном округе (на 0,2%, до 566 руб.).
В свою очередь, показатель снизился в Центральном федеральном округе (на 3,6%, до 614 руб.), на Северо-Западе (на 0,5%, до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4%, до 465 руб.).
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