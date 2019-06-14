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Средний чек жителей УрФО в мае вырос на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Средний чек жителя России за один поход в магазин в мае 2019 года составил 553 руб., что на 0,7% ниже уровня предыдущего месяца. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА «Новости».



В мае средний чек вырос по сравнению с апрелем на Дальнем Востоке (на 1,6%, до 639 руб.), в Поволжье (на 1,2%, до 503 руб.), в Уральском федеральном округе (на 0,9%, до 574 руб.) и в Южном федеральном округе (на 0,2%, до 566 руб.).



В свою очередь, показатель снизился в Центральном федеральном округе (на 3,6%, до 614 руб.), на Северо-Западе (на 0,5%, до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4%, до 465 руб.).

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