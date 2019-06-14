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Торговый дом ММК стал победителем премии «Лидер конкурентных продаж-2019»

14 июнь 2019 (11:05)

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В рамках прошедшего в Москве ежегодного форума «День поставщика» состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Лидер конкурентных продаж-2019». В числе лауреатов премии — Торговый дом ММК, одержавший победу в номинации «Лидер импортозамещения».

«Лидер конкурентных продаж» — ежегодный профессиональный конкурс для компаний, участвующих в корпоративных и государственных закупках на электронных торговых площадках. Организатор премии — компания B2B-Center. В этом году за победу в девяти номинациях боролись 440 компаний со всей России. Проект каждого участника оценивало жюри, состоящее из независимых экспертов рынка. В результате наивысшие баллы получили компании, которые достигли существенного увеличения продаж за счет внедрения современных технологий и управленческих практик», — говорится в сообщении Управления информации и общественных связей ПАО «ММК».

ООО «Торговый дом ММК» стало победителем премии в номинации «Лидер импортозамещения», в которой оценивалось не только количество контрактов по замещению импорта российскими товарами, но и принимались во внимание отзывы клиентов. В полученной награде нашла отражение высокая оценка усилий Магнитогорского металлургического комбината, последовательно развивающего производство импортозамещающей продукции и не раз становившегося лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет».

ООО «Торговый дом ММК» — уполномоченный представитель ПАО «ММК» во всех регионах России и в Республике Казахстан, основной задачей которого является реализация металлопродукции комбината и других предприятий Группы ММК. Компания является одной из самых динамичных металлоторговых сетей в стране и насчитывает в настоящее время 31 обособленное подразделение на территории России с охватом всех ведущих промышленных центров, а также пять подразделений в Республике Казахстан. В 2018 году объем реализации продукции Торговым домом ММК превысил 1,7 млн т.

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