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Бригада шахты «Ерунаковская-VIII» ЕВРАЗа за четыре месяца добыла 1 млн тонн угля
14 июнь 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. Бригада добычного участка № 1 шахты «Ерунаковская-VIII» ЕВРАЗа под руководством Александра Ляне добыла 1 млн т угля одним забоем. Знаковый рубеж она преодолела за четыре месяца. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
С производственным рекордом коллектив предприятия поздравил генеральный директор Распадской угольной компании, вице-президент ЕВРАЗа Сергей Степанов.
Миллионную тонну шахтеры подняли из лавы 48-6, которую они отрабатывают с весны 2018 года. В лаве смонтирован современный механизированный комплекс. Добыча ведется в сложных горно-геологических условиях, на глубине 500 метров, при повышенной газообильности пласта. Безопасность угледобычи обеспечивается надежной работой газоотсасывающих установок, мобильных дегазационных станций в комплексе с системами пылеподавления, орошения воздуха и аэрогазового контроля в шахте», — говорится в сообщении.
«Добиться высокого результата помогла сплоченность и целеустремленность коллектива предприятия. Чтобы наладить бесперебойную выдачу угля, ерунаковцы стабилизировали работу магистральной конвейерной линии: привели в порядок согласно требованиям безопасности все ленточные конвейеры и систему водоотлива. На очистном мехкомлексе частично заменили элементы силовой гидравлики, отремонтировали перегружатель и лавный конвейер», — говорится в сообщении.
Второй миллион из лавы 48-6 горняки «Ерунаковской-VIII» планируют выдать в августе, в преддверии Дня шахтера. На предприятии добывают коксующийся уголь марки Ж, востребованной в России и за рубежом. После обогащения на обогатительных фабриках «Абашевская» и «Кузнецкая» угольный концентрат отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа, часть идет на экспорт.
Шахта «Ерунаковская-VIII»» находятся под управлением АО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ОАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
С производственным рекордом коллектив предприятия поздравил генеральный директор Распадской угольной компании, вице-президент ЕВРАЗа Сергей Степанов.
Миллионную тонну шахтеры подняли из лавы 48-6, которую они отрабатывают с весны 2018 года. В лаве смонтирован современный механизированный комплекс. Добыча ведется в сложных горно-геологических условиях, на глубине 500 метров, при повышенной газообильности пласта. Безопасность угледобычи обеспечивается надежной работой газоотсасывающих установок, мобильных дегазационных станций в комплексе с системами пылеподавления, орошения воздуха и аэрогазового контроля в шахте», — говорится в сообщении.
«Добиться высокого результата помогла сплоченность и целеустремленность коллектива предприятия. Чтобы наладить бесперебойную выдачу угля, ерунаковцы стабилизировали работу магистральной конвейерной линии: привели в порядок согласно требованиям безопасности все ленточные конвейеры и систему водоотлива. На очистном мехкомлексе частично заменили элементы силовой гидравлики, отремонтировали перегружатель и лавный конвейер», — говорится в сообщении.
Второй миллион из лавы 48-6 горняки «Ерунаковской-VIII» планируют выдать в августе, в преддверии Дня шахтера. На предприятии добывают коксующийся уголь марки Ж, востребованной в России и за рубежом. После обогащения на обогатительных фабриках «Абашевская» и «Кузнецкая» угольный концентрат отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа, часть идет на экспорт.
Шахта «Ерунаковская-VIII»» находятся под управлением АО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ОАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
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