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Челябинское УФАС возбудило дела в отношении двух медицинских клиник за рекламу пластических операций

УрБК, Челябинск, 14.06.2019. В Челябинске, по предварительной информации, ООО «Дипплекс» и ООО «Частная врачебная практика» распространяли информацию об оказании услуг по пластической хирургии в условиях стационара. При этом клиники не имели лицензии на этот вид медицинской деятельности и не могли проводить соответствующие операции. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.



По запросам антимонопольного ведомства ООО «Дипплекс» и ООО «Частная врачебная практика» сообщили, что проводят только консультации в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, которые носят ознакомительный характер, проводят осмотры и делают перевязки, при необходимости направляют в сторонние медицинские организации.



Однако специалистами Челябинского УФАС России зафиксировано распространение следующей информации ООО «Дипплекс»: «В клинике работают 4 пластических хирурга, ежегодно проводятся более 400 различных пластических операций»; «Сейчас на ринопластику в клинике Dipplex действует специальное предложение «Красивый нос за 85 тыс. руб. Все включено!». В его стоимость входит весь спектр дооперационных исследований и консультаций специалистов, операция, пребывание в комфортабельной палате, а также послеоперационные перевязки…».



ООО «Частная врачебная практика» распространяло следующую информацию: «Блефаропластика. Стоимость операции — от 20 тыс. руб. Продолжительность операции — от 30 до 60 минут. Время реабилитации — от 10 до 12 дней…», «Блефаропластика — серьезная операция, для ее успешного проведения необходимо сочетание современного оборудования, высокой квалификации и многолетнего опыта пластического хирурга…», «…стоимость наших процедур ниже, чем у конкурентов, мы можем предложить своим клиентам наилучшее сочетание качества и цены на блефаропластику…».



В связи с тем, что указанная информация может вводить потребителей в заблуждение относительно самой возможности проведения таких операций в данной клинике, в действиях хозяйствующего субъекта содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции.



Рассмотрение дела в отношении ООО «Дипплекс» назначено на 24 июля, в отношении ООО «Частная врачебная практика» — на 1 августа. Клиникам грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 500 тыс. руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:47</span><br /><strong>Челябинское УФАС возбудило дела в отношении двух медицинских клиник за рекламу пластических операций</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 14.06.2019. В Челябинске, по предварительной информации, ООО «Дипплекс» и ООО «Частная врачебная практика» распространяли информацию об оказании услуг по пластической хирургии в условиях стационара. При этом клиники не имели лицензии на этот вид медицинской деятельности и не могли проводить соответствующие операции. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087661-chelyabinskoe-ufas-vozbudilo-dela-v-otnoshenii-dvuh-medicinskih-klinik-za-reklamu-plasticheskih-operaciy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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