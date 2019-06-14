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Челябинское УФАС возбудило дела в отношении двух медицинских клиник за рекламу пластических операций
14 июнь 2019 (09:47)
УрБК, Челябинск, 14.06.2019. В Челябинске, по предварительной информации, ООО «Дипплекс» и ООО «Частная врачебная практика» распространяли информацию об оказании услуг по пластической хирургии в условиях стационара. При этом клиники не имели лицензии на этот вид медицинской деятельности и не могли проводить соответствующие операции. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.
По запросам антимонопольного ведомства ООО «Дипплекс» и ООО «Частная врачебная практика» сообщили, что проводят только консультации в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, которые носят ознакомительный характер, проводят осмотры и делают перевязки, при необходимости направляют в сторонние медицинские организации.
Однако специалистами Челябинского УФАС России зафиксировано распространение следующей информации ООО «Дипплекс»: «В клинике работают 4 пластических хирурга, ежегодно проводятся более 400 различных пластических операций»; «Сейчас на ринопластику в клинике Dipplex действует специальное предложение «Красивый нос за 85 тыс. руб. Все включено!». В его стоимость входит весь спектр дооперационных исследований и консультаций специалистов, операция, пребывание в комфортабельной палате, а также послеоперационные перевязки…».
ООО «Частная врачебная практика» распространяло следующую информацию: «Блефаропластика. Стоимость операции — от 20 тыс. руб. Продолжительность операции — от 30 до 60 минут. Время реабилитации — от 10 до 12 дней…», «Блефаропластика — серьезная операция, для ее успешного проведения необходимо сочетание современного оборудования, высокой квалификации и многолетнего опыта пластического хирурга…», «…стоимость наших процедур ниже, чем у конкурентов, мы можем предложить своим клиентам наилучшее сочетание качества и цены на блефаропластику…».
В связи с тем, что указанная информация может вводить потребителей в заблуждение относительно самой возможности проведения таких операций в данной клинике, в действиях хозяйствующего субъекта содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции.
Рассмотрение дела в отношении ООО «Дипплекс» назначено на 24 июля, в отношении ООО «Частная врачебная практика» — на 1 августа. Клиникам грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 500 тыс. руб.
По запросам антимонопольного ведомства ООО «Дипплекс» и ООО «Частная врачебная практика» сообщили, что проводят только консультации в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, которые носят ознакомительный характер, проводят осмотры и делают перевязки, при необходимости направляют в сторонние медицинские организации.
Однако специалистами Челябинского УФАС России зафиксировано распространение следующей информации ООО «Дипплекс»: «В клинике работают 4 пластических хирурга, ежегодно проводятся более 400 различных пластических операций»; «Сейчас на ринопластику в клинике Dipplex действует специальное предложение «Красивый нос за 85 тыс. руб. Все включено!». В его стоимость входит весь спектр дооперационных исследований и консультаций специалистов, операция, пребывание в комфортабельной палате, а также послеоперационные перевязки…».
ООО «Частная врачебная практика» распространяло следующую информацию: «Блефаропластика. Стоимость операции — от 20 тыс. руб. Продолжительность операции — от 30 до 60 минут. Время реабилитации — от 10 до 12 дней…», «Блефаропластика — серьезная операция, для ее успешного проведения необходимо сочетание современного оборудования, высокой квалификации и многолетнего опыта пластического хирурга…», «…стоимость наших процедур ниже, чем у конкурентов, мы можем предложить своим клиентам наилучшее сочетание качества и цены на блефаропластику…».
В связи с тем, что указанная информация может вводить потребителей в заблуждение относительно самой возможности проведения таких операций в данной клинике, в действиях хозяйствующего субъекта содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции.
Рассмотрение дела в отношении ООО «Дипплекс» назначено на 24 июля, в отношении ООО «Частная врачебная практика» — на 1 августа. Клиникам грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 500 тыс. руб.
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