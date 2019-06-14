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Число обращений россиян за займами в МФО выросло на 21%
14 июнь 2019 (09:23)
УрБК, Москва, 14.06.2019. Россияне в январе-мае текущего года оформили более 777 млн заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО), что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24».
«По итогам пяти месяцев текущего года россияне оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях — более 77 млн штук, что превышает показатель 2018 года на 21%», — говорится в исследовании.
«Юником24» прогнозирует, что по итогам года россияне оформят порядка 190-200 млн заявок, при этом реально выдано будет лишь 30-31 млн займов.
«Столь существенный разрыв можно объяснить тем, что с 1 июля 2019 года будет снижена предельно допустимая процентная ставка микрозаймов, и с текущего периода она не должна превосходить их двукратную сумму. В этой связи аналитики полагают, что спрос на займы будет расти, однако МФО не смогут его удовлетворить в полном размере», — подчеркнули в компании.
По данным исследования, структура одобренных заявок выглядит следующим образом: 65% приходится на повторных клиентов, 35% — на первичных. Одобрение заявки зависит от платежеспособности клиента, его кредитной истории, уровня закредитованности, наличия постоянного дохода и так далее. Кроме того, миткрофинансовая организация гораздо охотнее выдаст займ клиенту, если у него уже были одобренные займы именно в этой МФО.
Согласно информации ЦБ, портфель займов, выданных российскими микрофинансовыми организациями в 2018 году, вырос в 1,5 раза, до 164 млрд руб. При этом доля займов физлицам в структуре портфеля по итогам года выросла на 3,2 процентных пункта и составила 82%.
«По итогам пяти месяцев текущего года россияне оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях — более 77 млн штук, что превышает показатель 2018 года на 21%», — говорится в исследовании.
«Юником24» прогнозирует, что по итогам года россияне оформят порядка 190-200 млн заявок, при этом реально выдано будет лишь 30-31 млн займов.
«Столь существенный разрыв можно объяснить тем, что с 1 июля 2019 года будет снижена предельно допустимая процентная ставка микрозаймов, и с текущего периода она не должна превосходить их двукратную сумму. В этой связи аналитики полагают, что спрос на займы будет расти, однако МФО не смогут его удовлетворить в полном размере», — подчеркнули в компании.
По данным исследования, структура одобренных заявок выглядит следующим образом: 65% приходится на повторных клиентов, 35% — на первичных. Одобрение заявки зависит от платежеспособности клиента, его кредитной истории, уровня закредитованности, наличия постоянного дохода и так далее. Кроме того, миткрофинансовая организация гораздо охотнее выдаст займ клиенту, если у него уже были одобренные займы именно в этой МФО.
Согласно информации ЦБ, портфель займов, выданных российскими микрофинансовыми организациями в 2018 году, вырос в 1,5 раза, до 164 млрд руб. При этом доля займов физлицам в структуре портфеля по итогам года выросла на 3,2 процентных пункта и составила 82%.
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